Интервью ⟩ Трудно понять эстонцев? Писатель Елена Скульская советует верный способ

- А как по мере работы над антологией развивался ваш подход? Первый том создает ощущение, что там больше вас, что это стихи Елены Скульской, а дальше какое-то дистанцирование происходит. Или это не так?

- Существенно, владеет ли эстонский поэт, которого я перевожу, русским языком. И в какой мере. Все, кто вошли в первую книгу, владеют русским очень хорошо (авторы первого тома антологии – Юку-Калле Райд, Маарья Кангро, Ян Каус – прим. ред.). Для меня было безумно важно, как они примут мои переводы, авторизуют ли они их. Есть поэты, которые не знают русского языка, и с их материалом работается намного свободнее.

Обложка первого тома антологии переводов (2020). Фото: oblaka.ee

При этом по мере появления следующих томов я все больше приближалась к автору. Все меньше я позволяла себе попытки вступить в ту стихию русской поэзии, которая мне близка и в которую я пыталась раньше втянуть эстонских поэтов. Но им это втягивание не нужно. А мне, наоборот, нужно было научиться не навязывать систему своих поэтических ценностей. По мере работы я испытывала все больший пиетет в отношении того, что хотел мне сказать сам поэт. Появляется гигиена отношений.