В декабре министр культуры подписал распоряжение, согласно которому жители города Пайде теперь должны запрашивать в Департаменте охраны памятников истории и культуры специальное разрешение на создание грядок и посадку цветов. Первоапрельская шутка? Вовсе нет – та же участь ожидает целый ряд достаточно старых населенных пунктов в Эстонии.
Сажать цветы только по специальному разрешению чиновников? Горожане пошли в суд
Жителям Пайде в декабре был преподнесен сюрприз: министр культуры выпустил распоряжение, согласно которому город берется под защиту как археологический памятник: местонахождение Пайде датируется как минимум XIII веком.
Государственные органы говорят, что директиву не следует понимать дословно, а так, как они это понимают, т.е. что люди могут продолжать жить спокойно.
Тем не менее, 12 человек в Пайде обратились в суд, пытаясь оспорить это распоряжение.
Что случилось?
Согласно распоряжению, под охрану взята территория площадью 36 га в восточной части города Пайде. К приказу была приложена карта с пояснениями: для проведения земляных работ в красной зоне требуется получать разрешение, в синей зоне необходимо подавать уведомление при проведении земляных работ, а на улицах вне зоны охраны наследия без разрешения властей допустимо копать только на глубину 30 см.
В распоряжении прописано, на какие именно виды работ в районе археологического памятника необходимо запрашивать разрешение: создание высоких зеленых насаждений, вырубка, копание и другие работы, связанные с перемещением или привозом почвы, и подготовка земли для действий, регламентированных законом о ведении лесного хозяйства.
Но какие именно работы имеются в виду? Высокое озеленение – это любые деревья и кустарники, если трактовать определение шире. Касательно земляных работ на той территории, где строгость ограничений слабее, с допуском на глубину до 30 сантиметров, до сих пор у жителей Пайде было понимание, что они могут без проблем перекопать свой участок земли на так называемую глубину штыка лопаты. Теперь возникла неопределенность. Потому что, если синяя зона означает допустимость углубления в землю на тридцать сантиметров, насколько глубоко позволяется копать в красной зоне? Нинасколько? Теперь придется просить разрешения у Департамента охраны памятников, чтобы посадить каждый цветок?
В Департамента охраны памятников подчеркивают, что земляные работы не имеют точного определения в законе, т.е. они могут толковаться очень по-разному.
Андри Красс, глава Центрального союза собственников Эстонии, представляющий жителей Пайде в суде, сказал, что, согласно распоряжению Министерства культуры, в настоящее время установлен такой порядок, что в Пайде ни один сантиметр земли не может быть перемещен без разрешения Департамента охраны памятников. «Если читать распоряжение министра культуры буквально, то получается, что хочешь посадить живую изгородь – придется просить разрешение в Департаменте охраны памятников, хочешь разбить грядку, посадить в саду цветок, благоустроить тротуар – на все нужно разрешение», – заявил Красс.
Он подчеркнул, что под это распоряжение подпадают 300 земельных участков, и эта проблема в Пайде касается около тысячи собственников домов. Но дело, по словам Красса, касается не только Пайде. Планируется расширить эту зону, в которой будет требоваться разрешение, еще на 11 городов Эстонии.
Возможность закрутить гайки
По словам Красса, подобный порядок уже действует в Пярну, но он установлен отдельным постановлением правительства, оспаривая которое один пярнуский домовладелец уже обратился в суд. «Если будут введены все ограничения, это затронет около 100 000 эстонских собственников домов», – подсчитал Красс.
По словам Красса, против установления этого порядка они борются принципиально: если бы дело касалось только Пайде, он считает, что жители смогли бы прийти к разумному соглашению с Департаментом охраны памятников. Но так больше продолжаться не может, когда в госучреждении все время выступают с распоряжениями, ограничивающими право собственности.
«Конечно, из Министерства культуры и Департамента охраны памятников сейчас придут и скажут, что люди преувеличивают, но на самом деле штрафов не будет – но тогда так и запишите! Правовой акт должен быть четким, иначе появится какой-нибудь тупой чиновник и все, перекрутит все гайки», – заявил Красс. Частная собственность в Эстонии священна и неприкосновенна, почему кто-то обязан идти и спрашивать разрешения, чтобы посадить у себя живую изгородь?
«И есть третье измерение. Самоуправление. Если посмотреть на карту, где синим цветом отмечены те участки, на которых действует послабление ограничений, то оказывается, что они принадлежат местному самоуправлению. Почему они получили послабление, а частные владельцы нет? В распоряжении министр красиво обосновал, что, поскольку город Пайде был эффективным собственником, много строил, нет смысла ждать, что из-под земли появится что-нибудь ценное. А того, что появится у частников, можно? Многие из, так сказать, взятых под охрану домов были построены еще в советское время, для их строительства там копали гораздо глубже, чем на 30 сантиметров, но в министерстве считают, что там можно что-либо обнаружить. Поэтому 12 собственников обратились в суд в Пайде», – объяснил ситуацию Красс.
Есть еще одна вещь, которая теоретически грозит владельцам собственности в Пайде, как, впрочем, и в Пярну, – Уголовный кодекс. Распоряжение Министерства культуры позволяет посадить человека на много лет за посадку цветка, если на то будет злая воля чиновника. «Теоретически эта земля теперь на 100 процентов является памятником культуры. Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет за порчу памятника культуры», – сказал Красс.
Департамент охраны памятников: штрафов не будет
«Точно не примемся штрафовать! В первую очередь, мы хотим очень четко заявить, что никогда Департамент охраны памятников не запрещал кому бы то ни было сажать цветы в саду своего дома. Этого не предполагается делать и в будущем. И решение министра культуры, согласно которому под охрану берется археологическая область, имеющая большое значение для Эстонии, не запрещает устраивать цветочные клумбы и проводить другие легкие садовые работы», – сказала руководитель отдела археологического наследия Департамента охраны памятников истории и культуры Хелена Калдре.
В Департаменте охраны памятников также подчеркнули, что время штрафов и наказаний ушло в прошлое, и за последние годы можно привести лишь несколько отдельных примеров, когда кого-то оштрафовали за такие нарушения – в двух случаях нелицензированных «черных копателей», и в двух случаях незаконных ныряльщиков к затонувшим кораблям. Также было указано, что эстонская судебная практика сложилась таким образом, что в случае таких нарушений штраф может быть наложен только за самые серьезные из них.
«Да, действительно, требуется разрешение на устройство высоких насаждений, на рубку, раскопки и другие работы, связанные с перемещением или добавлением почвы. Работа в маленьком дворе, как правило, к ним не относятся. Мы просим не интерпретировать эти постановления как необоснованные и плохие решения, которые не подразумеваются в приведенных формулировках», – подчеркнула Калдре.
Она добавила, что не запрещается соорудить небольшую клумбу или гороховую грядку, и вам не нужно для этого спрашивать разрешения в Департаменте. «Наоборот, это только приятно, когда люди могут жить в своем благоустроенном дворе. Однако в Законе об охране наследия прописано, что если кто-то обнаружит, например, археологическую находку на глубине около десяти сантиметров среди морковных грядок, следует немедленно сообщить об этом в Департамент. Уникальность Пайде в том, что ценные находки могут находиться относительно близко к поверхности земли», – сказала Калдре.
Спросить разрешение - просто
Калдре подтвердила, что Департамент охраны памятников не требует ходатайствовать о разрешении на деятельность, связанную с ежедневным садоводством – посадкой растений на грядках, посадкой цветов и т. д., поскольку эти работы не представляют существенной угрозы археологическому культурному слою. Для людей важно иметь возможность продолжать свою повседневную жизнь, но также осознавать, что на их заднем дворе может быть спрятано бесценное наследие.
«Создание необоснованного административного бремени не является необходимым ни с точки зрения государства, ни с точки зрения собственника», – сказала Калдре, но признала, что этот принцип можно было бы изложить в распоряжении более четко.
По словам Калдре, причина, по которой городу Пайде понадобилось это распоряжение, кроется в событиях последних лет. Фактически Пайде был взят под временную защиту в 2021 году. А за это время были сделаны новые открытия. «В 2021 и 2022 годах в ходе археологических исследований было выявлено, что археологический культурный слой поселения мог сохраниться в зеленых зонах и во дворах непосредственно под современной поверхностью земли, а под мощеными и асфальтированными улицами сохранившийся культурный слой и уличное покрытие разделены насыпным грунтом», – сказала Калдре.
«Хотя археологический культурный слой также охраняется в зоне охраны наследия Старого города Пайде, слой со следами человеческой деятельности, относящейся к средневековью и новому времени, значительно выходит за пределы зоны охраны наследия, поэтому было оправдано взять и области поселения под охрану как отдельный памятник, – объяснила Калдре и подчеркнула. – В то же время, проследили за тем, чтобы распоряжение о памятниках старины и положение об охране наследия не вступали бы в противоречие , т.е. все требования были бы одинаковыми для всех владельцев».
По словам Калдре, процесс будет выглядеть так: чтобы выполнить работу, нужно обратиться в охрану наследия и попросить разрешение. «Согласование не означает запрета или ограничения. К сожалению, жизнь сложилась таким образом, что если ты хочешь что-то построить (например, дом), нужны проекты и согласования во множестве разных инстанций», – добавила она.
Что будет дальше?
На прошлой неделе Министерству культуры пришлось все это подробно объяснять в суде. Поскольку министр культуры был занят на коалиционных переговорах, позицию министерства представляла советник по защите культурного наследия Реэзи Сильд.
«Главный вопрос судебного спора не в распоряжении, а в том, какой должна быть необходимая и достаточная защита для сохранения археологического наследия Пайде. Это действительно связано с некоторыми ограничениями. Мы и будем обсуждать в суде, справедливы они, или нет. На данный момент, когда судебное заседание еще не началось, трудно предсказать, какое решение примет суд. Так же как и то, что за ним последует. Ни министерство, ни Департамент не хотят спорить ради спора, а хотят, чтобы культурная ценность была защищена. Мы всегда стараемся найти справедливый баланс между культурной ценностью и правами собственника», – сказала Сильд.
Другая сторона спора не совсем согласна с такой трактовкой и представила в суд ответ из Министерства культуры, во втором пункте которого в самом Министерстве написали: «23 января 2023 года заявители обратились в административный суд с желанием отменить распоряжение». Однако в пункте третьем говорится, что суд пока не совсем удовлетворен толкованием министерства, поскольку оно предлагало рассмотреть возможность компромисса, который заключался бы в изменении распоряжения.
Департамент охраны памятников: мы оцениваем каждую охраняемую территорию отдельно
В Эстонии 12 зон охраны культурного наследия, 11 из которых расположены в исторических центрах городов. Города, на территории которых находятся поселения, находящиеся под охраной наследия, - Таллинн, Валга, Тарту, Пярну, Выру, Пайде, Вильянди, Курессааре, Раквере, Хаапсалу и Лихула.
Уже с 1973 года под охрану, как объекты культурного наследия, взяты исторические центры девяти городов (в т. ч. исторический район Старого города Пайде), Старый город Таллинна в 1966 году, и Валга в 1995 году.
Все эти зоны (которые не включают в себя весь город) находятся под государственной охраной и в них действуют требования по охране наследия, касающиеся как раскопок, так и строительства, с целью сохранения целостной исторической среды.
На основании Закона об охране наследия, вступившего в силу в мае 2019 года, в Департаменте в настоящее время готовятся новые правила организации защиты для всех 12 зон охраны наследия.
В рассматриваемых 11 эстонских городах определена действующая зона охраны наследия, которая также устанавливает ограничения на земляные работы, поэтому в Департаменте охраны памятников истории и культуры не планируют устанавливать ограничения, принципиально отличающиеся от прежних в 11 эстонских городах.
В соответствии с существующими подзаконными актами об охраняемых территориях культурного наследия, обязанность получения разрешения распространяется на земляные работы на этих территориях, но Департамент оценивает каждую охраняемую территорию наследия отдельно, в том числе, по возможности более точно указывая области, где обязанность получения разрешения на земляные работы оправдана ради сохранения археологического наследия, и таких, где допустимы менее строгие ограничения.