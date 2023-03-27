Сажать цветы только по специальному разрешению чиновников? Горожане пошли в суд

«Хотя археологический культурный слой также охраняется в зоне охраны наследия Старого города Пайде, слой со следами человеческой деятельности, относящейся к средневековью и новому времени, значительно выходит за пределы зоны охраны наследия, поэтому было оправдано взять и области поселения под охрану как отдельный памятник, – объяснила Калдре и подчеркнула. – В то же время, проследили за тем, чтобы распоряжение о памятниках старины и положение об охране наследия не вступали бы в противоречие , т.е. все требования были бы одинаковыми для всех владельцев».

По словам Калдре, процесс будет выглядеть так: чтобы выполнить работу, нужно обратиться в охрану наследия и попросить разрешение. «Согласование не означает запрета или ограничения. К сожалению, жизнь сложилась таким образом, что если ты хочешь что-то построить (например, дом), нужны проекты и согласования во множестве разных инстанций», – добавила она.

Что будет дальше?

На прошлой неделе Министерству культуры пришлось все это подробно объяснять в суде. Поскольку министр культуры был занят на коалиционных переговорах, позицию министерства представляла советник по защите культурного наследия Реэзи Сильд.