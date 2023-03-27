Таллинн готов приступить к первому этапу реконструкции Петербури теэ, но пока город ждет информации от команды Rail Baltic о том, начнется ли в этом году строительство терминала Ülemiste, сказал ERR вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Реконструкция Петербури-теэ может быть отложена
Реконструкция Петербури-теэ может быть отложена
«Учитывая, что реконструкция будет включать также коммуникации для терминала Rail Baltic Ülemiste, имеет смысл делать их все сразу, иначе нам, возможно, придется копать в одном и том же месте несколько лет, – отметил вице-мэр. – Мы обсудим с командой Rail Baltic их график, и, если не произойдет никаких неожиданностей, работы по реконструкции Петербури теэ и строительству терминала Ülemiste могут начаться в следующем году».
Однако если окажется, что строительство терминала Ülemiste в 2024 году не начнется, то, по словам Света, Таллинн продолжит реализацию своих планов. Согласно бюджетной стратегии Таллинна, на реконструкцию Петербури теэ выделено 40 млн евро.
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