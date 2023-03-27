Реконструкция Петербури-теэ может быть отложена

«Учитывая, что реконструкция будет включать также коммуникации для терминала Rail Baltic Ülemiste, имеет смысл делать их все сразу, иначе нам, возможно, придется копать в одном и том же месте несколько лет, – отметил вице-мэр. – Мы обсудим с командой Rail Baltic их график, и, если не произойдет никаких неожиданностей, работы по реконструкции Петербури теэ и строительству терминала Ülemiste могут начаться в следующем году».