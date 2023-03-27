Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 27 марта: судьба жалоб на э-выборы, «витамины» для ментального здоровья нужны всем, экскурсия по бывшему ЦБК и как правильно импровизировать
Сегодня в выпуске:
- Государственный суд Эстонии на этой неделе завершит рассмотрение жалоб на итоги парламентских выборов. Это значит, что новый состав Рийгикогу сможет наконец приступить к работе.
- Короткие новости: про изменения в процессе регистрации автомобилей и как спасатели лося спасали.
- Ментальное здоровье является неотъемлемой частью общего здоровья и благополучия каждого человека. Некоммерческая организация MTÜ Peaasi инициировала курс так называемых витаминов душевного здоровья. Подробности — в материале нашей съёмочной группы.
- Экскурсии по бывшим промышленным объектам и производственным предприятиям становятся все популярнее. Наша корреспондент отправилась знакомиться с историей Таллиннского целлюлозно-бумажного комбината.
- Международная панорама: про разрушительное торнадо в США, массовых протестах в Израиле и почему в Турции резко вырос спрос на попугаев.
- Что такое импровизационный театр и съедобен ли импро-«джем» — выясняла наш
корреспондент, посетив необычное мероприятие.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 марта.