«Новости в 7» за 27 марта: судьба жалоб на э-выборы, «витамины» для ментального здоровья нужны всем, экскурсия по бывшему ЦБК и как правильно импровизировать

Сегодня в выпуске:

- Государственный суд Эстонии на этой неделе завершит рассмотрение жалоб на итоги парламентских выборов. Это значит, что новый состав Рийгикогу сможет наконец приступить к работе.

- Короткие новости: про изменения в процессе регистрации автомобилей и как спасатели лося спасали.

- Ментальное здоровье является неотъемлемой частью общего здоровья и благополучия каждого человека. Некоммерческая организация MTÜ Peaasi инициировала курс так называемых витаминов душевного здоровья. Подробности — в материале нашей съёмочной группы.

- Экскурсии по бывшим промышленным объектам и производственным предприятиям становятся все популярнее. Наша корреспондент отправилась знакомиться с историей Таллиннского целлюлозно-бумажного комбината.

- Международная панорама: про разрушительное торнадо в США, массовых протестах в Израиле и почему в Турции резко вырос спрос на попугаев.

- Что такое импровизационный театр и съедобен ли импро-«джем» — выясняла наш

корреспондент, посетив необычное мероприятие.