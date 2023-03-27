С наступлением теплой погоды уровень воды в Эмайыги поднимался каждый день. Уже на выходных во многих местах можно было наблюдать наводнения, а на этой неделе ожидаются новые дожди и, как следствие, еще большее повышение уровня воды.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Одна из крупнейших рек Эстонии вышла из берегов, столь высокого уровня воды не было десять лет
Одна из крупнейших рек Эстонии вышла из берегов, столь высокого уровня воды не было десять лет
Если еще две недели назад уровень воды в Эмайыги в Тарту был сравнительно низким, например, 14 марта почти на 90 сантиметров выше нуля по меркам гидрологов, то через день он поднялся уже до 112 сантиметров.