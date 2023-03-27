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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Одна из крупнейших рек Эстонии вышла из берегов, столь высокого уровня воды не было десять лет

Йенс Раавик Юрген Пуйстая
Одна из крупнейших рек Эстонии вышла из берегов, столь высокого уровня воды не было десять лет
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Эмайыги.
Эмайыги. Фото: Kristjan Teedema/ Tartu Postimees

С наступлением теплой погоды уровень воды в Эмайыги поднимался каждый день. Уже на выходных во многих местах можно было наблюдать наводнения, а на этой неделе ожидаются новые дожди и, как следствие, еще большее повышение уровня воды.

Если еще две недели назад уровень воды в Эмайыги в Тарту был сравнительно низким, например, 14 марта почти на 90 сантиметров выше нуля по меркам гидрологов, то через день он поднялся уже до 112 сантиметров.

Теплая погода и осадки

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