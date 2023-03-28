Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Искать не нужно? ⟩ Полиция и прокуратура: наши ресурсы на пределе, поиск украденных велосипедов и авто – не приоритет

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Полиция и прокуратура: наши ресурсы на пределе, поиск украденных велосипедов и авто – не приоритет
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
  • Преступлений стало больше, а следователей – меньше
  • Основное внимание – раскрытию сложных дел
  • За два года ушло 40 следователей

Следователи и прокуроры перегружены делами о мелких кражах и мошенничествах. Согласно инструкции генпрокурора, часть бесперспективных с точки зрения раскрытия дел можно будет закрывать уже через пару месяцев. Поиском украденных велосипедов и автомобилей больше не будут заниматься?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин и прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова.

Фрагмент беседы:

– Какую цель преследует нашумевшая инструкция генпрокурора?

Илона Литвинова, прокурор: – Указание генпрокурора направлено на то, чтобы сэкономить как можно больше ресурсов полиции и прокуратуры при расследовании уголовных дел.

– Ресурсы полиции и прокуратуры на пределе?

Илона Литвинова: – Можно сказать, что ресурсы на пределе.

– Теперь часть нераскрытых дел можно будет закрывать уже через пару месяцев?

Илона Литвинова: – Так и есть. Надо сказать, что ничего нового в том, что нераскрытые уголовные дела будут закрываться, нет. Всегда существовало определенное количество дел, в которых несмотря на все проведенные следственные действия и предпринятые усилия так и не удалось установить виновника. Эти дела мы называем на профессиональном жаргоне «темными». Уголовно-процессуальный кодекс как раньше, так и сейчас дает основание для прекращения таких дел, поскольку не установлено лицо, совершившее преступление.

В качестве примера «темного» дела можно привести телефонное мошенничество. Понятно, что факт мошенничества налицо, но, как правило, такое дело остается «темным», поскольку ни по горячим следам, ни позже невозможно установить лицо, совершившее преступление.

– Неужели теперь дела о телефонных мошенничествах даже не будут расследоваться? Их просто сразу закроют за неперспективностью? И это при растущих-то масштабах телефонного мошенничества?

Илона Литвинова: – Дела такого плана часто расследуются на международном уровне, и там уже действуют другие принципы.

Что касается обычных дел – кражи велосипедов или автомобилей (стоимостью до 40 000 европрим.ред.), – то в ситуации, когда в ближайшие два месяца выявить виновника не удалось, такие дела будут прекращаться.

Важно, что решение о прекращении дела не является окончательным. Если в дальнейшем появляются доказательства, указывающие на конкретного виновника, то производство по делу возобновляется, расследование продолжается до победного конца.

– Стоит ли вообще обращаться в полицию, если украденные велосипеды и авто стоимостью до 40 000 евро искать теперь необязательно?

Андрей Таратухин, руководитель полиции Хаапсалу: – Обязательно нужно обращаться в полицию! Мы заинтересованы в любой информации о совершенном преступлении. Полиция отреагирует, патруль приедет на место, будет проведены первоначальные следственные действия. Однако, производство по «темному делу» можно будет закончить в течение двух месяцев в случае, если совершившее преступление лицо не установлено.

Ошибочно думать, что этими делами никто заниматься не будет. Вопрос в том, насколько большие ресурсы задействованы в раскрытии преступления и оправданно ли это. Если речь идет о единичной краже велосипеда, который был оставлен непристегнутым на ночь у подъезда, то, скорее всего, мы ограничимся стандартным набором следственных действий и в течение двух месяцев дело приостановим. Не исключено, что через некоторое время появятся другие заявления и начнет вырисовываться некий шаблон, почерк преступников. Это позволит нам выделить больше ресурсов на расследование преступления и задержать злоумышленников.

– Можно ли ожидать наплыва вело- и автомобильных воров? Теперь они могут подумать, что ими никто заниматься не будет?

Андрей Таратухин: – Не думаю, что руководство генпрокурора спровоцирует рост преступлений. По факту мы будем заниматься всеми преступлениями, о которых нас известят. Криминальное делопроизводство – это лишь один из инструментов полиции. У нас есть также служба участковых полицейских, патрули и т.д.

– О чем говорит статистика последнего времени? Насколько выросло количество мелких преступлений?

Андрей Таратухин: – Число преступлений против имущества медленно, но растет, тенденция усиливается. При этом количество следователей уменьшается. Соответственно, нагрузка на каждого следователя даже при небольшом росте числа преступлений увеличивается. Инструкция генпрокурора направлена на то, чтобы меньше ресурсов вкладывать в малозначительные преступления. Это позволит сосредоточиться на борьбе с организованной преступностью.

– То есть, часть дел будет отсеиваться и закрываться уже на начальном этапе? Им будет присваиваться уровень сложности, как в ЭМО?

Андрей Таратухин: – Повторяю, что первичные следственные мероприятия все равно будут проводиться. Вопрос о прекращении уголовного дела или выделении дополнительного ресурса будет согласовываться с прокуратурой, поскольку прокурор является руководителем следствия.

– Насколько перегружены наши прокуроры и следователи?

Илона Литвинова: – Не возьмусь говорить за всю прокуратуру. В Эстонии есть четыре окружных прокуратуры. Я работаю в Пяхьяской окружной прокуратуре. Конкретно в моем отделе, где занимаются территориальными преступлениями, на данный момент есть как минимум четыре вакантных места прокурора. Конкурсы на замещение вакантных должностей в последнее время объявляются достаточно часто.

Андрей Таратухин: – Количество следователей за последние два года сократилось примерно на 40 человек. Плюс к этому еще 20 с лишним открытых вакансий. Их далеко не всегда можно заполнить.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: украденные велосипеды и машины больше не будут искать? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY
Студия Postimees: украденные велосипеды и машины больше не будут искать? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY Фото: Mihkel Maripuu
  • Чем обусловлена инструкция генпрокурора?
  • Кражи до 40 000 евро не входят в число приоритетных дел?
  • Не произойдет ли наплыва вело- и автомобильных воров?
  • Растет ли число мелких преступлений и мошенничеств?
  • Следователи и прокуроры перегружены? Не хватает ресурсов?
  • За задержание магазинных воров будут отвечать охранники?
  • Получат ли охранники больше прав при задержании?
  • Кто будет заниматься кражами, совершенными малоимущими?
  • Готовы ли социальные службы к сотрудничеству с полицией?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / DKNY 

Ключевые слова
Наверх