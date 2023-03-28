Искать не нужно? ⟩ Полиция и прокуратура: наши ресурсы на пределе, поиск украденных велосипедов и авто – не приоритет

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин и прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова.

Фрагмент беседы:

– Какую цель преследует нашумевшая инструкция генпрокурора?

Илона Литвинова, прокурор: – Указание генпрокурора направлено на то, чтобы сэкономить как можно больше ресурсов полиции и прокуратуры при расследовании уголовных дел.

– Ресурсы полиции и прокуратуры на пределе?

Илона Литвинова: – Можно сказать, что ресурсы на пределе.

– Теперь часть нераскрытых дел можно будет закрывать уже через пару месяцев?

Илона Литвинова: – Так и есть. Надо сказать, что ничего нового в том, что нераскрытые уголовные дела будут закрываться, нет. Всегда существовало определенное количество дел, в которых несмотря на все проведенные следственные действия и предпринятые усилия так и не удалось установить виновника. Эти дела мы называем на профессиональном жаргоне «темными». Уголовно-процессуальный кодекс как раньше, так и сейчас дает основание для прекращения таких дел, поскольку не установлено лицо, совершившее преступление.

В качестве примера «темного» дела можно привести телефонное мошенничество. Понятно, что факт мошенничества налицо, но, как правило, такое дело остается «темным», поскольку ни по горячим следам, ни позже невозможно установить лицо, совершившее преступление.

– Неужели теперь дела о телефонных мошенничествах даже не будут расследоваться? Их просто сразу закроют за неперспективностью? И это при растущих-то масштабах телефонного мошенничества?