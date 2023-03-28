Студия Postimees: украденные велосипеды и машины больше не будут искать?

Следователи и прокуроры перегружены делами о мелких кражах и мошенничествах. Согласно инструкции генпрокурора, часть бесперспективных с точки зрения раскрытия дел можно будет закрывать уже через пару месяцев. Поиском украденных велосипедов и автомобилей больше не будут заниматься?