Следователи и прокуроры перегружены делами о мелких кражах и мошенничествах. Согласно инструкции генпрокурора, часть бесперспективных с точки зрения раскрытия дел можно будет закрывать уже через пару месяцев. Поиском украденных велосипедов и автомобилей больше не будут заниматься?
Студия Postimees: украденные велосипеды и машины больше не будут искать?
14:00 полицейский и прокурор
Студия Postimees: украденные велосипеды и машины больше не будут искать?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин и прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова. Смотрите беседу в студии в 14:00!
- Чем обусловлена инструкция генпрокурора?
- Кражи до 40 000 евро не входят в число приоритетных дел?
- Не произойдет ли наплыва вело- и автомобильных воров?
- Растет ли число мелких преступлений и мошенничеств?
- Следователи и прокуроры перегружены? Не хватает ресурсов?
- За задержание магазинных воров будут отвечать охранники?
- Получат ли охранники больше прав при задержании?
- Кто будет заниматься кражами, совершенными малоимущими?
- Готовы ли социальные службы к сотрудничеству с полицией?
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