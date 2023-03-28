Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Студия Postimees: украденные велосипеды и машины больше не будут искать?

14:00 полицейский и прокурор
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: украденные велосипеды и машины больше не будут искать?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Следователи и прокуроры перегружены делами о мелких кражах и мошенничествах. Согласно инструкции генпрокурора, часть бесперспективных с точки зрения раскрытия дел можно будет закрывать уже через пару месяцев. Поиском украденных велосипедов и автомобилей больше не будут заниматься?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире руководитель Хаапсалуского отделения полиции Андрей Таратухин и прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Илона Литвинова. Смотрите беседу в студии в 14:00!

  • Чем обусловлена инструкция генпрокурора?
  • Кражи до 40 000 евро не входят в число приоритетных дел?
  • Не произойдет ли наплыва вело- и автомобильных воров?
  • Растет ли число мелких преступлений и мошенничеств?
  • Следователи и прокуроры перегружены? Не хватает ресурсов?
  • За задержание магазинных воров будут отвечать охранники?
  • Получат ли охранники больше прав при задержании?
  • Кто будет заниматься кражами, совершенными малоимущими?
  • Готовы ли социальные службы к сотрудничеству с полицией?
Ключевые слова
Наверх