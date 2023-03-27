Представитель Партии реформ на коалиционных переговорах Март Вырклаэв заявил, что конкретная дата подписания коалиционного договора не согласована, однако другие представители входящих в создаваемую коалицию партий прогнозируют, что договор может быть подписан 10 апреля, пишет Rus.ERR.
Коалиционный договор может быть подписан 10 апреля
Март Вырклаэв сообщил ERR, что первое заседание Рийгикогу может состояться на следующей неделе или в начале следующей недели.
«Цель состоит в том, чтобы, когда соберется Рийгикогу, у нас были договоренности хотя бы о том, кто будет председателем Рийгикогу», - сказал Вырклаэв.
Республиканская избирательная комиссия до сих пор не объявила результаты выборов в Рийгикогу, поскольку Государственный суд еще рассматривает связанные с выборами жалобы.
EKRE подала в Госсуд две жалобы, в одной из них она требует отмены решения Республиканской избирательной комиссии от 14 марта, а во второй - аннулировать решение от 17 марта, процедуру признания результатов электронного голосования незаконной, результаты электронного голосования недействительными, а также признать положения Закона о выборах в Рийгикогу неконституционными.
14 марта Республиканская избирательная комиссия оставила одну из жалоб EKRE частично без рассмотрения и частично без удовлетворения. Также 17 марта избирательная комиссия не рассмотрела еще одну жалобу EKRE.