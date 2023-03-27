Коалиционный договор может быть подписан 10 апреля

Март Вырклаэв сообщил ERR , что первое заседание Рийгикогу может состояться на следующей неделе или в начале следующей недели.

«Цель состоит в том, чтобы, когда соберется Рийгикогу, у нас были договоренности хотя бы о том, кто будет председателем Рийгикогу», - сказал Вырклаэв.

Республиканская избирательная комиссия до сих пор не объявила результаты выборов в Рийгикогу, поскольку Государственный суд еще рассматривает связанные с выборами жалобы.

EKRE подала в Госсуд две жалобы, в одной из них она требует отмены решения Республиканской избирательной комиссии от 14 марта, а во второй - аннулировать решение от 17 марта, процедуру признания результатов электронного голосования незаконной, результаты электронного голосования недействительными, а также признать положения Закона о выборах в Рийгикогу неконституционными.

14 марта Республиканская избирательная комиссия оставила одну из жалоб EKRE частично без рассмотрения и частично без удовлетворения. Также 17 марта избирательная комиссия не рассмотрела еще одну жалобу EKRE.