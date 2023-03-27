По меньшей мере трое детей и трое взрослых погибли в понедельник в результате стрельбы в христианской школе в столице американского штата Теннесси, Нэшвилле. Нападавшей оказалась 28-летняя женщина-трансгендер, она застрелена полицией.
Стрельба в американской школе: шесть погибших, нападавшая убита
Как рассказали представители полиции, преступление было совершено в школе на бульваре Бертон-Хиллз в Нэшвилле. Прибывшие на вызов полицейские вступили в перестрелку и убили стрелявшую. Она была вооружена двумя автоматами и пистолетом.
На пресс-конференции представитель полиции Дон Аарон сообщил, что среди погибших в результате стрельбы - трое детей и трое сотрудников школы. Всем трем погибшим детям было по девять лет, двоим взрослым - по 61, одной - 60 лет.
Один полицейский получил ранения.
Через несколько часов после преступления полиция назвала имя стрелявшей - это Одри Хейл, которая, по словам полицейских, идентифицировала себя как трансгендера.
Относительно мотивов преступления полицейские сообщили, что нашли у стрелявшей некий «манифест» и имеют некоторые предположения, но точно назвать мотивы пока не могут.
Телекомпания CNN сообщает, что Одри Хейл год назад закончила нэшвиллский Колледж искусств и дизайна. На ее страничке в сети LinkedIn написано, что она работала дизайнером-фрилансером и подрабатывала в магазине.
Президент США Джо Байден распорядился в знак скорби по погибшим в Нэшвилле до конца марта приспустить флаги на всех официальных учреждениях страны.
Школа в Нэшвилле, где произошло массовое убийство - это частная христианская начальная школа: дети учатся там до шестого класса, до 11-12 лет. Согласно сайту школы, в ней учится около 200 учеников.
Согласно данным Education Week, только в этом году в США произошло 12 инцидентов со стрельбой в школах, в результате которых были погибшие или раненые.
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