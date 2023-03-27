Венгерский парламент сегодня ратифицировал членство Финляндии в Североатлантическом альянсе, пишет Yle.
Венгрия ратифицировала членство Финляндии в НАТО
Венгрия ратифицировала членство Финляндии в НАТО
За проголосовали 96 процентов депутатов: 182 поддержали ратификацию финской заявки, а лишь шесть выступили против.
Ранее лидер фракции правящей партии Fidesz Мате Кочиш заверил, что парламентская группа единогласно поддерживает членство Финляндии в альянсе.
Турция останется единственной страной НАТО, которая еще не ратифицировала членство Финляндии. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган при этом объявил, что процесс ратификации в парламенте страны начат.