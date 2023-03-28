Новый тренер сборной Португалии: Роналду уникален

В прошлом году в четвертьфинале чемпионата мира Португалия проиграла Марокко, после чего было принято решение отказаться от сотрудничества с тренером сборной Фернандо Сантушем. Новым тренером был назначен Роберто Мартинес, который до этого тренировал сборную Бельгии. Он явно привнес новую энергию и дал новые возможности Роналду.

«Я очень доволен. Важно помнить о том, что отношение игроков к делу – это главное. Сегодня важно было играть интенсивно с первой минуты, играть как команда. И мы это сделали, забив шесть мячей и не реализовав пенальти. Я ценю то, что мы не пропустили, - прокомментировал тренер. - Я очень доволен, но это только начало. Нам еще многое предстоит улучшить. Роналду играет важную роль, у него уникальный опыт на международном уровне. Для нас он важен потому, что является примером для подражания в раздевалке. Он всегда готов вести за собой, быть капитаном команды».