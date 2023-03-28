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Сильнейшая диск-гольфистка мира Кристин Таттар вновь поднялась на подиум

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Сильнейшая диск-гольфистка мира Кристин Таттар вновь поднялась на подиум
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Кристин Таттар.
Кристин Таттар. Фото: Kevin Huver/DGPT

Эстонская диск-гольфистка Кристин Таттар сумела после полученного на прошлой неделе поражения вновь подняться на подиум. На турнире Innova Open, который проводился в Хьюстоне (США), она заняла второе место.

Innova Open относится к профессиональным турнирам третьей категории, но список спортсменов такой же впечатляющий, как и на крупных турнирах. Например, на соревнованиях было две чемпионки мира, среди которых действующая чемпионка Кристин Таттар и двукратная обладательница этого титула Катрина Аллен.

Таттар, которая была фавориткой турнира, начала соревнования удовлетворительно, но по итогам первого дня занимала лишь шестое место. Она сумела пройти круг с итогом -5, от лидера отставала на три броска.

На второй день Таттар сумела сделать похожий круг и снова получить -5, но основные конкуренты не смогли продемонстрировать аналогичный результат. Вперед вышла американка Сай Ананда. Ананда опередила Таттар, которая накануне последнего дня соревнований располагалась на третьем месте, на четыре броска.

В последний день Таттар продемонстрировала свое лучшее выступление, однако для победы его не хватило. Самая успешная диск-гольфистка Эстонии прошла дистанцию с результатом -7 и в итоге заняла второе место. От победительницы турнира (Сай Ананда) ее отделяли три броска.

За второе место Таттар заработала 1500 долларов США. Ананда, которая одержала свою первую в карьере победу на турнире, заработала 2250 долларов.

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