В Таллинне завершился чемпионат Эстонии по настольному теннису, сообщает Rus.ERR. В одиночных разрядах у мужчин и женщин чемпионами стали соответственно Валлот Вайнула и Валерия Хакхард.
ЧЭ по настольному теннису выиграли Валлот Вайнула и Валерия Хакхард
ЧЭ по настольному теннису выиграли Валлот Вайнула и Валерия Хакхард
Вайнула на этом чемпионате выиграл все три разряда, в которых принимал участие. Всего за свою карьеру Валлот Вайнула выиграл 39 золотых медалей чемпионата Эстонии, что является рекордом в настольном теннисе.
В женском парном разряде чемпионками стали Кятлин Пыльдвеэр и Реэлика Хансон.