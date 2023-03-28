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ЧЭ по настольному теннису выиграли Валлот Вайнула и Валерия Хакхард

rus.postimees.ee
ЧЭ по настольному теннису выиграли Валлот Вайнула и Валерия Хакхард
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Настольный теннис, иллюстративное фото.
Настольный теннис, иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm/Sakala

В Таллинне завершился чемпионат Эстонии по настольному теннису, сообщает Rus.ERR. В одиночных разрядах у мужчин и женщин чемпионами стали соответственно Валлот Вайнула и Валерия Хакхард.

Вайнула на этом чемпионате выиграл все три разряда, в которых принимал участие. Всего за свою карьеру Валлот Вайнула выиграл 39 золотых медалей чемпионата Эстонии, что является рекордом в настольном теннисе.

В женском парном разряде чемпионками стали Кятлин Пыльдвеэр и Реэлика Хансон.

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