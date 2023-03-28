Трагедия: чемпион мира умер в 30 лет

О внезапной смерти спортсмена сообщила пресс-служба Федерации фристайла России (ФФР). Позже появилась информация о том, что стало причиной смерти – как оказалось, во сне у чемпиона мира по лыжной акробатике произошло кровоизлияние в мозг.

«Причина смерти установлена — ночью, когда он спал, у него лопнул сосуд головного мозга. И произошло кровоизлияние в мозг», — сообщил тренер сборной Александр Понгильский.

Кротов участвовал в Олимпиадах 2014 и 2018 годов, в Корее он остановился в шаге от бронзы в личном турнире. У Кротова имеются две медали на чемпионате мира 2021 года: бронза в личных соревнованиях и золото в командных.