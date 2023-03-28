Видео ⟩ Агрессия на дороге обернулась для двух нарвских водителей штрафом

К сожалению, они выбрали для этого неправильный способ и место, подвергнув риску себя и других участников дорожного движения. Полиция напоминает, что опасное поведение на дорогах недопустимо. Стражи порядка решительно реагируют на такие случаи.

Инцидент имел место 30 декабря 2022 года. Через некоторое время так называемых гонщиков обязали явиться в отделение полиции, чтобы отчитаться о своем поведении.