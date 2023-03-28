Нарвское отделение полиции поделилось на своей странице в Facebook видео, на котором два местных водителя решили протестировать рулевое управление и тормозную систему своих автомобилей на дороге с оживленным движением, а также продемонстрировать друг другу свои навыки вождения.
Видео ⟩ Агрессия на дороге обернулась для двух нарвских водителей штрафом
Агрессия на дороге обернулась для двух нарвских водителей штрафом
К сожалению, они выбрали для этого неправильный способ и место, подвергнув риску себя и других участников дорожного движения. Полиция напоминает, что опасное поведение на дорогах недопустимо. Стражи порядка решительно реагируют на такие случаи.
Инцидент имел место 30 декабря 2022 года. Через некоторое время так называемых гонщиков обязали явиться в отделение полиции, чтобы отчитаться о своем поведении.
Часть 2 статьи 242 Закона о дорожном движении предусматривает штраф в размере до 400 евро или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев за нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая иных требований безопасности дорожного движения, создавшее угрозу безопасности дорожного движения.