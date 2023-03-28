Фото ⟩ На Штромке готовятся к ликвидации загрязнения нефтепродуктами

«Сегодня на Штромке начинаются подготовительные работы, чтобы ликвидировать загрязнение согласно основанному на исследовании плану. В среду в море приступят к строительству песчаной насыпи, чтобы отгородить загрязненную территорию. Как только барьер будет готов, с отгороженной загрязненной территории со стороны пляжа откачают воду. В четверг планируется приступить к работам по раскопке загрязнения», – сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

По словам старейшины, загрязненную почву вывезут при первой возможности. Однако согласно плану ликвидации загрязнения, до вывоза и утилизации материалу надо дать высохнуть на дренажном поле.

В плане по ликвидации загрязнения нефтепродуктами предусмотрено, что по завершению раскопок будут взяты пробы грунта, чтобы подтвердить удаление загрязнения. Пробы будут проанализированы в аккредитованной лаборатории. Затем зону работ приведут в порядок. Работы должны завершиться к концу следующей недели. Управа района просит придерживаться временной организации движения.

Работы по ликвидации загрязнения выполняет Kaurits OÜ, надзор собственника осуществляет P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Общая стоимость работ порядка 150 000 евро, к сумме добавится налог с оборота. Проведение работ поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).

В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе. Исследование загрязнения провело предприятие REI GeotehnikaOÜ.