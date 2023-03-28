Крупный производитель бетона закрывает завод: грядут массовые сокращения

У предприятия также есть завод в Харку, но Леоск не захотел уточнять, сколько человек будет сокращено в Тамсалу, сколько в Харку и сколько рабочих мест останется в компании. Причиной увольнения Вайдо Леоск называет недостаток новых заказов.