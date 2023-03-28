Предприятие E-Betoonelement, занимающееся производством строительных решений из бетонных элементов, закрывает свой завод в Тамсалу. Работу потеряют 75 человек, пишут «Деловые ведомости».
Крупный производитель бетона закрывает завод: грядут массовые сокращения
Крупный производитель бетона закрывает завод: грядут массовые сокращения
По словам руководителя компании Вайдо Леоска, предприятие сокращает около 75 рабочих мест и временно закрывает завод в Тамсалу.
У предприятия также есть завод в Харку, но Леоск не захотел уточнять, сколько человек будет сокращено в Тамсалу, сколько в Харку и сколько рабочих мест останется в компании. Причиной увольнения Вайдо Леоск называет недостаток новых заказов.
По словам начальника отдела коммуникаций Кассы страхования от безработицы Лаури Кооли, в Тамсалу будет сокращено 34 человека, а на заводе в Харку – 41 человек.
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