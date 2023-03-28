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ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ⟩ Новый Закон о гражданском кризисе сокращает полномочия министров, больше властных рычагов получают чиновники

Меэлис Ойдсалу
Новый Закон о гражданском кризисе сокращает полномочия министров, больше властных рычагов получают чиновники
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В результате последних изменений в законодательстве государственный секретарь Таймар Петеркоп выполняет сразу две роли. Помимо того, что он является чиновником, он стал министром без политической ответственности.
В результате последних изменений в законодательстве государственный секретарь Таймар Петеркоп выполняет сразу две роли. Помимо того, что он является чиновником, он стал министром без политической ответственности. Фото: Eero Vabamägi

Накануне выборов в эстонском государственном управлении был создан прецедент: госсекретарь направил на утверждение важный и объемный законопроект, не подписанный ни одним политиком. Меэлис Ойдсалу спросил у Государственной канцелярии и экспертов по публичному праву, соответствует ли такой шаг Конституции и почему для согласования законопроекта было выбрано время смены правительства страны.

28 февраля государственный секретарь Таймар Петеркоп направил на утверждение проект Закона о гражданском кризисе и государственной обороне. Вероятно, это будет один из самых объемных законопроектов, который будет обсуждаться на следующем заседании Рийгикогу. Включая пояснительную записку, он состоит из более чем 500 страниц и является ответом эстонского государства на кризисы, обрушившиеся на нас в последние годы.

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