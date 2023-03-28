ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ⟩ Новый Закон о гражданском кризисе сокращает полномочия министров, больше властных рычагов получают чиновники

Накануне выборов в эстонском государственном управлении был создан прецедент: госсекретарь направил на утверждение важный и объемный законопроект, не подписанный ни одним политиком. Меэлис Ойдсалу спросил у Государственной канцелярии и экспертов по публичному праву, соответствует ли такой шаг Конституции и почему для согласования законопроекта было выбрано время смены правительства страны.
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