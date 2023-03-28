ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ⟩ Новый Закон о гражданском кризисе сокращает полномочия министров, больше властных рычагов получают чиновники

28 февраля государственный секретарь Таймар Петеркоп направил на утверждение проект Закона о гражданском кризисе и государственной обороне. Вероятно, это будет один из самых объемных законопроектов, который будет обсуждаться на следующем заседании Рийгикогу. Включая пояснительную записку, он состоит из более чем 500 страниц и является ответом эстонского государства на кризисы, обрушившиеся на нас в последние годы.