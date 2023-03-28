Будущему главе полиции повысили зарплату

Беличеву повысят зарплату с 23 марта и до завершения дисциплинарного производства в отношении Эльмара Вахера или до истечения срока его трудовых полномочий с Департаментом полиции и погранохраны, передает ERR .

Срок полномочий Вахера должен был закончиться 1 мая, но 23 марта правительство отстранило его от должности в связи с возбуждением уголовного дела. По словам Ляэнеметса, отстранение Вахера от должности действует до завершения прокуратурой следствия или до конца его трудовых полномочий.

До возбуждения уголовного дела Эльмар Вахер имел зарплату в размере 7000 евро, но после отстранения от должности ему снизили оклад на сорок процентов до 4200 евро.

В чем подозревают Эльмара Вахера?

Полиция безопасности предъявила подозрение в мошенничестве Ээрику Хельдна, начальнику таможенного отдела Налогово-таможенного департамента, и подозрение в пособничестве мошенничеству Эльмару Вахеру. Согласно подозрению, по просьбе Ээрика Хельдна и при участии Эльмара Вахера в апреле 2019 года первый был для вида принят на службу в Департамент полиции и погранохраны, и в тот же день временно переведен в структурное подразделение Сил обороны, где он фактически проработал уже год.

Согласно подозрению, в мае 2022 года Ээрик Хельдна подал в Департамент социального страхования заявление о назначении пожизненной пенсии за выслугу лет. Департамент социального страхования удовлетворил заявление. Основанием для заявления на получение пенсии стали документы, отражающие, в том числе, якобы службу Ээрика Хельдна в полиции в течение двух лет. Без этих данных Ээрик Хельдна не имел бы за плечами необходимого для получения пенсии за выслугу лет 25-летнего трудового стажа в полиции.

Речь идет о предварительном подозрении, суть которого может измениться в ходе следствия. «Хотя по-человечески понятно желание получать полицейскую пенсию, которая значительно выше пенсии по старости, так называемая специальная пенсия предназначена для тех, кто внес вклад в свою страну в объеме, отвечающем требованиям, предъявляемым при назначении специальной пенсии», – заявила госпрокурор Мария Энтсик.

Эльмар Вахер своей вины не признает. Судебное разбирательство проводится Полицией безопасности под руководством Государственной прокуратуры.