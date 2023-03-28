Научный городок Tehnopol выделил восьми производственным компаниям гранты на развитие пилотных проектов, связанных с искусственным интеллектом.
Эстонские компании получили четверть миллиона евро на развитие искусственного интеллекта
Финансирование получили компании LightCode Photonics (50 000 евро), Grader Services (37 500 евро), Marduk Technologies (35 000 евро), Nordecon (35 000 евро), Tarmetec (34 200 евро), Elcogen (26 250 евро), RAIKU Packaging (20 000 евро) и Robus Athletic (20 000 евро), пишет dv.ee.
Деньги были распределены по результатам двухдневной мастерской, в котором представители 17 компаний занимались развитием своих проектов под управлением менторов и специалистов по ИИ. По завершению мастерской они представили результаты своей работы экспертному жюри, которое и распределило гранты.
Например, получившая 50 000 евро компания LightCode Photonics развивает трехмерную видеокамеру для роботов, которая помогает им лучше «видеть», а предприятие Nordecon хочет разработать решение, которое позволит иметь целостное визуальное представление о происходящем на строительной площадке и использовать эти данные в оперативном руководстве.