Министерство окружающей среды вместе с предприятиями и другими заинтересованными сторонами обсуждает, какую позицию следует занять в отношении предложения Европейской комиссии об ужесточении норм выбросов CO2 для большегрузных автомобилей после 2030 года.
Эстония рассматривает нормы выбросов углекислого газа для большегрузных автомобилей
По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Сильвера Силлака, комиссия считает, что в настоящее время большегрузные автомобили вносят недостаточный вклад в достижение европейских целей зеленого соглашения.
«Выбросы от автомобильного транспорта в Эстонии из года в год увеличиваются. В свою очередь, выбросы от большегрузных автомобилей составляют примерно пятую часть всех выбросов автомобильного транспорта Эстонии в 2020 году», - пояснил Силлак.
Согласно действующим нормам, производители большегрузных автомобилей должны будут сократить средние выбросы СО2 с 2025 года на 15% и на 30% с 2030 года по сравнению с исходным уровнем 2019 года.
В соответствии с предложением Европейской комиссии от 14 февраля, нормы выбросов для большегрузных автомобилей останутся в силе до 2030 года, но ограничения на выбросы, применяемые к производителям, будут обновлены с 2030 года. По сравнению с 2019 годом производители должны снизить выбросы новых автомобилей на 45% с 2030 года, на 65% с 2035 года и на 90% с 2040 года.
За счет этого предложения Комиссия стремится экономически эффективно снизить выбросы СО2 от большегрузных автомобилей, вывести на рынок более энергоэффективные грузовики и укрепить ведущую позицию Европейского союза как разработчика технологий для производителей и поставщиков.
Кроме того, данное правило будет распространено на автобусы, небольшие грузовые автомобили и прицепы. Постановление по-прежнему не будет применяться к транспортным средствам специального назначения, таким как автомобили Сил обороны, автомобили скорой помощи и полиции, а также к внедорожным транспортным средствам, таким как сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника.
Новые городские и междугородние автобусы, которые с 2030 года должны быть с нулевым уровнем выбросов, будут подчиняться стандартам, отличным от других категорий транспортных средств. В соответствии с новым определением автомобили с нулевым уровнем выбросов будут включать в себя грузовики и автобусы с аккумуляторными батареями, водородными топливными элементами и водородными двигателями внутреннего сгорания.