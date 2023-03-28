Эстония рассматривает нормы выбросов углекислого газа для большегрузных автомобилей

По словам советника отдела климата Министерства окружающей среды Сильвера Силлака, комиссия считает, что в настоящее время большегрузные автомобили вносят недостаточный вклад в достижение европейских целей зеленого соглашения.

«Выбросы от автомобильного транспорта в Эстонии из года в год увеличиваются. В свою очередь, выбросы от большегрузных автомобилей составляют примерно пятую часть всех выбросов автомобильного транспорта Эстонии в 2020 году», - пояснил Силлак.

Согласно действующим нормам, производители большегрузных автомобилей должны будут сократить средние выбросы СО2 с 2025 года на 15% и на 30% с 2030 года по сравнению с исходным уровнем 2019 года.

В соответствии с предложением Европейской комиссии от 14 февраля, нормы выбросов для большегрузных автомобилей останутся в силе до 2030 года, но ограничения на выбросы, применяемые к производителям, будут обновлены с 2030 года. По сравнению с 2019 годом производители должны снизить выбросы новых автомобилей на 45% с 2030 года, на 65% с 2035 года и на 90% с 2040 года.

За счет этого предложения Комиссия стремится экономически эффективно снизить выбросы СО2 от большегрузных автомобилей, вывести на рынок более энергоэффективные грузовики и укрепить ведущую позицию Европейского союза как разработчика технологий для производителей и поставщиков.

Кроме того, данное правило будет распространено на автобусы, небольшие грузовые автомобили и прицепы. Постановление по-прежнему не будет применяться к транспортным средствам специального назначения, таким как автомобили Сил обороны, автомобили скорой помощи и полиции, а также к внедорожным транспортным средствам, таким как сельскохозяйственная и лесозаготовительная техника.