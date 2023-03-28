Эстония ищет многодетную семью, которая получит почетный титул и 10 000 евро

По словам Ааге Ыунап, президента Союза многодетных семей Эстонии, выбор «Большой семьи года» – это уже многолетняя традиция, которая не прерывалась из-за коронавируса, и не прервется теперь из-за войны в Украине. «Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – самый важный гарант будущего. Вклад, который эти замечательные родители вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим», – сказала Ыунап.

По словам главы Bigbank Eesti Йонны Пехтер, цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, предложить возможности для обучения и развития. «В более широком смысле, задача конкурса — воздать должное дружным многодетным семьям, и стипендиальный фонд помогает воплотить в жизнь те захватывающие идеи и мечты, которые в противном случае могли бы в большой семье остаться не реализованными», – сказала Пехтер.