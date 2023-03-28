С этой недели принимаются заявки на участие в проводимом Союзом многодетных семей Эстонии конкурсе «Большая семья года», победителю которого будет вручена стипендия в 10 000 евро от Bigbank.
Эстония ищет многодетную семью, которая получит почетный титул и 10 000 евро
По словам Ааге Ыунап, президента Союза многодетных семей Эстонии, выбор «Большой семьи года» – это уже многолетняя традиция, которая не прерывалась из-за коронавируса, и не прервется теперь из-за войны в Украине. «Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – самый важный гарант будущего. Вклад, который эти замечательные родители вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим», – сказала Ыунап.
По словам главы Bigbank Eesti Йонны Пехтер, цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, предложить возможности для обучения и развития. «В более широком смысле, задача конкурса — воздать должное дружным многодетным семьям, и стипендиальный фонд помогает воплотить в жизнь те захватывающие идеи и мечты, которые в противном случае могли бы в большой семье остаться не реализованными», – сказала Пехтер.
Конкурс «Большая семья года» в этом году будет проводиться уже в четырнадцатый раз. К участию приглашаются все активные и энергичные семьи с четырьмя и более детьми. Кандидатов на звание «Большая семья года» до 12 апреля могут выдвигать все жители Эстонии: сами семьи, их родственники, коллеги по работе, знакомые и друзья. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету на сайте Союза многодетных семей Эстонии. Победитель конкурса «Большая семья года» будет объявлен на Дне семьи, который Союз организует и проведет 6 мая в Таллиннском зоопарке.
В прошлом году в конкурсе участвовало 64 семьи, титул и стипендию Bigbank на сумму 10 000 евро получила семья Кубьяс, в которой пятеро детей. Большая семья года 2022 живет на Сааремаа в Кудъяпе, мама Реэлика Кубьяс и папа Марго Кубьяс воспитывают пятерых детей: Маркуса (17), Анни (13), Мийю (13), Ральфа (7) и Ронью (7). Если очень коротко, то семья Кубьяс – это семья, в которой уважают спортивный образ жизни, заботу об общине и волонтерскую деятельность.
Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для семей с тремя и более детьми. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 уездных организации, которые объединяют 3900 семей с тремя и более детьми, в которых в общей сложности растет более 14 000 детей.