ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Русские политэмигранты желают Украине победы, но продолжают видеть в соседях России «младших братьев»

Третья возможная роль - установление политических контактов между различными группами антипутинской оппозиции и западными политиками. Такие связи полезны в нескольких аспектах, и прежде всего - для того, чтобы предотвратить взгляд на Россию как на огромную Северную Корею, поскольку в таком случае о любой оппозиции режиму можно будет надолго забыть.

Прямые контакты с западными элитами нужны и для лоббирования новых санкций против Кремля. Для лиц, принимающих решения в Европе и Америке, российская оппозиция может представлять интерес, поскольку многое из того, о чем она говорила годами, в том числе и о необходимости прекратить экономические контакты с диктаторским режимом в Москве, после 24 февраля 2022 года перешло в сферу практической политики.

Наконец, есть еще одна опция: это работа с многочисленными переселенцами и эмигрантами из России, которым часто нужна юридическая или организационная помощь в решении практических вопросов (визы, разрешения на работу и виды на жительство, образование и так далее). Эта рутинная, но полезная деятельность не имеет ничего общего с изменением режима власти в России, и направлена скорее на интеграцию российских мигрантов в принимающие общества.

Даже самые «хорошие русские» позволяют себе заявления с привкусом имперскости