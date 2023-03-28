Первое повышение налогов вот-вот станет реальностью. Создаваемая правящая коалиция приняла решение отменить запущенный по инициативе Центристской партии бесплатный общественный транспорт и ввести налог на общественный транспорт, т. е. пассажирам автобусов придется платить за проезд, пишет Керсти Сарапуу (Центристская партия).
Керсти Сарапуу: правительство введет налог на общественный транспорт
Конечно, Центристская партия сделает все, что в ее силах, чтобы этот план не осуществился, но в то же время грустно видеть, как председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, обещавший отстаивать благополучие жителей сельских регионов, позволяет всему этому случиться.
Вникая в политическую ситуацию, в этом, собственно, нет ничего удивительного, потому что Ляэнеметс прекрасно знает, что если соцдемы начнут выдвигать требования во время переговоров, им быстро скажут «До свидания!». В то же время мне не в чем упрекнуть Юргена Лига (Партия реформ), который также был избран в Рийгикогу, потому что он бывает в Ярвамаа и Вильяндимаа лишь, чтобы баллотироваться, и известно, что сбалансированное региональное развитие ему чуждо.
В Люксембурге бесплатный транспорт по всей стране
Сколько мог бы стоить билет за проезд в Ярвамаа? Полной ясности пока нет, но для сравнения, на уездные автобусные маршруты, организованные Пярнуским центром общественного транспорта, при покупке почасового билета за наличные придется потратить два евро. Билет на 30 дней стоит 15 евро, что составляет 180 евро в год для совершающих регулярные поездки. Я понимаю, что это незначительные расходы для формирующих правительство ведущих политиков политических партий, которые редко сталкиваются с общественным транспортом, но в нынешних условиях чрезвычайно инфляции у деревенского жителя каждый евро на счету.
Бесплатный общественный транспорт, действующий в разных уездах Эстонии уже почти пять лет, стал неотъемлемой частью повседневной жизни людей, и пассажиры подтвердили в сюжетах «Актуальной камеры», что план нового правительства им не нравится. Но лидерам Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии виднее.
Критики отмечают, что бесплатный общественный транспорт не доезжает до каждого дома в малонаселенных районах, а автобусы ездят по сельским дорогам полупустыми, но здесь надо честно признать, что введение платы за проезд не решает этой проблемы. Центристская партия не прятала голову в песок, и мы согласны с тем, что общественный транспорт должен идти в ногу с изменениями, происходящими в обществе, и мы признаем, что в некоторых регионах сеть маршрутов нуждается в пересмотре. Очевидно и то, что отмена бесплатного общественного транспорта и возложение дополнительных обременений на людей не приведут к увеличению количества пассажиров.
Вопреки планам правительства, необходимо уделить бесплатному общественному транспорту больше внимания и направить в эту сферу дополнительные средства, а также сделать возможным безбилетный проезд по всей Эстонии. Нам стоит последовать примеру Люксембурга, где в 2020 году по всей стране был введен бесплатный общественный транспорт как для жителей, так и для туристов. Правило действует для автобусов, трамваев или поездов. Страна, где средняя зарплата составляет около 6000 евро, пытается использовать эти деньги для поддержки людей с низкими доходами и снижения транспортной нагрузки.
Количество пассажиров в Ярвамаа растет
После пандемии Covid-19 количество пользователей бесплатного общественного транспорта значительно увеличилось. Количество зарегистрированных поездок на таллиннском общественном транспорте увеличилось более чем на 30 процентов, если сравнивать первые месяцы 2023 года с первыми месяцами 2022 года.
Стоит напомнить, что когда в 2018 году в Ярвамаа вступил в силу бесплатный общественный транспорт, ежегодное количество пассажиров увеличилось на 100 000 человек. Приятно отметить, что рост продолжается. Если в 2021 году в общественном транспорте Ярвамаа было почти 472 000 пассажиров, то в прошлом году оно увеличилось почти до 500 000. В этом году тоже наблюдается подъем: если в январе 2022 года было 43,5 тысячи пассажиров, то в первом месяце этого года их количество увеличилось до 46,6 тысячи.
Меня глубоко тронуло недавнее заявление волостного старейшины Пыхья-Пярнумаа Айвара Мяэ о том, что приоритетом нового Рийгикогу должен быть взгляд за пределы Таллинна и Тарту и изучение реальной жизни, потому что через десять лет, когда все рухнет, слишком поздно начинать думать о том, как направить людей обратно в сельскую местность. К сожалению, отмена бесплатного общественного транспорта – это первый шаг к исчезновению сельской жизни.