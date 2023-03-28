Керсти Сарапуу: правительство введет налог на общественный транспорт

Конечно, Центристская партия сделает все, что в ее силах, чтобы этот план не осуществился, но в то же время грустно видеть, как председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, обещавший отстаивать благополучие жителей сельских регионов, позволяет всему этому случиться.

Вникая в политическую ситуацию, в этом, собственно, нет ничего удивительного, потому что Ляэнеметс прекрасно знает, что если соцдемы начнут выдвигать требования во время переговоров, им быстро скажут «До свидания!». В то же время мне не в чем упрекнуть Юргена Лига (Партия реформ), который также был избран в Рийгикогу, потому что он бывает в Ярвамаа и Вильяндимаа лишь, чтобы баллотироваться, и известно, что сбалансированное региональное развитие ему чуждо.

В Люксембурге бесплатный транспорт по всей стране

Сколько мог бы стоить билет за проезд в Ярвамаа? Полной ясности пока нет, но для сравнения, на уездные автобусные маршруты, организованные Пярнуским центром общественного транспорта, при покупке почасового билета за наличные придется потратить два евро. Билет на 30 дней стоит 15 евро, что составляет 180 евро в год для совершающих регулярные поездки. Я понимаю, что это незначительные расходы для формирующих правительство ведущих политиков политических партий, которые редко сталкиваются с общественным транспортом, но в нынешних условиях чрезвычайно инфляции у деревенского жителя каждый евро на счету.