АННА ФАРАФОНОВА ⟩ В Нарвском доме эстонского языка можно многому научиться, чувствуя себя по-домашнему

Дом

Светлый, наполненный заботой, уютный и теплый - вот лишь некоторые определения, которые ассоциируются у нас со словом «дом». Для каждого из нас дом означает что-то свое, но многие согласятся, что дом - это место, где нам комфортно и где можно оставаться самим собой, не думая, что о тебе скажут другие.

По адресу Линда, 2 в Нарве в светлом и гостеприимном доме эстонского языка каждый найдет поддержку и возможность всегда оставаться самим собой. Дом эстонского языка был создан для того, чтобы каждый житель Нарвы, а также всего Ида-Вирумаа мог поближе познакомиться с эстонским языком и культурой, не покидая родной уезд.

Фонд интеграции открыл Нарвский дом эстонского языка еще в 2018 году. Уже на протяжении пяти лет здесь придерживаются принципа повышения и поддержки мотивации в изучении эстонского языка, поэтому все работники дома настроены найти индивидуальный подход к каждому человеку. В первую очередь стараются пробудить интерес к эстонской культуре, медийному пространству, а также поддерживать налаживание отношений с носителями языка.

Однажды открыв свои двери, Нарвский дом эстонского языка навсегда стал активным участником жизни региона Ида-Вирумаа. Он всегда рад предложить своим гостям комфортную и поддерживающую среду.