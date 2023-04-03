Открытый в 2018 году Нарвский дом эстонского языка стал для нарвитян и жителей других населенных пунктов Ида-Вирумаа не только настоящим центром компетенций, но и местом, где люди в самом буквальном смысле чувствуют себя как дома. Важными залогами успеха стали высокая мотивированность команды, а также идея двусторонней интеграции, в рамках которой в проекты дома всегда привлекаются и эстонцы, пишет директор Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова.
АННА ФАРАФОНОВА ⟩ В Нарвском доме эстонского языка можно многому научиться, чувствуя себя по-домашнему
Дом
Светлый, наполненный заботой, уютный и теплый - вот лишь некоторые определения, которые ассоциируются у нас со словом «дом». Для каждого из нас дом означает что-то свое, но многие согласятся, что дом - это место, где нам комфортно и где можно оставаться самим собой, не думая, что о тебе скажут другие.
По адресу Линда, 2 в Нарве в светлом и гостеприимном доме эстонского языка каждый найдет поддержку и возможность всегда оставаться самим собой. Дом эстонского языка был создан для того, чтобы каждый житель Нарвы, а также всего Ида-Вирумаа мог поближе познакомиться с эстонским языком и культурой, не покидая родной уезд.
Фонд интеграции открыл Нарвский дом эстонского языка еще в 2018 году. Уже на протяжении пяти лет здесь придерживаются принципа повышения и поддержки мотивации в изучении эстонского языка, поэтому все работники дома настроены найти индивидуальный подход к каждому человеку. В первую очередь стараются пробудить интерес к эстонской культуре, медийному пространству, а также поддерживать налаживание отношений с носителями языка.
Однажды открыв свои двери, Нарвский дом эстонского языка навсегда стал активным участником жизни региона Ида-Вирумаа. Он всегда рад предложить своим гостям комфортную и поддерживающую среду.
Команда Нарвского дома эстонского языка многокультурна. Команда - это мы, как нарвитяне, так и те, кто принял очень серьезное и важное решение в своей жизни - переехать в Нарву.
Нас не очень много: руководитель, три консультанта, ассистент и девять учителей. Для большинства учителей эстонский - родной язык. Все учителя переехали в Нарву из чувства миссии, желания помогать и делиться своими знаниями с другими. Преподаватели Нарвского дома эстонского языка - люди с большим сердцем, в котором найдется место каждому ученику.
Ученики же в свою очередь каждый раз благодарят работников дома за заботу и поддержку, самая популярная обратная связь: «У вас настолько хорошо, что всегда хочется возвращаться!». Мы же всегда рады, когда ученики возвращаются снова и снова.
Первыми теплый прием и заботу в доме оказывают консультанты, которые предлагают помощь в поиске подходящей формы обучения, как на классических курсах, так и с использованием активных неформальных методов обучения. Услуги дома эстонского языка уже давно доступны жителям региона Ида-Вирумаа и даже всей Эстонии, поскольку дом смело идет в ногу со временем и предлагает большой спектр обучения в онлайн-среде.
Помимо уроков можно посещать мероприятия по языковой практике: вечера кино, кулинарный клуб, родительский клуб и многое другое. Каждому, кто приходит, мы помогаем развивать навыки коммуникации, преодолевать барьеры и расширять круг знакомств. Ведь мы верим, что для того, чтобы начать активно использовать язык, необходима смелость и способность раскрывать собственный потенциал.
Услуги
Команда дома успела сделать очень много за первые пять лет работы. Культурные встречи и поездки, киновечера, языковые походы, различные мастер-классы, начиная от моды и этикета и заканчивая школой импровизации.
За время своей работы Нарвский дом эстонского языка воплотил в жизнь несколько крупных и значимых языковых и интеграционных проектов для жителей региона. Первой была постановка рэп-оперы «Карма», потом был создан проект тандемного хора, проведен праздник совместного пения «Наведем мосты» в Нарве, а также создана киноакадемия, и даже снят художественный фильм «Выбор» о Нарве и ее жителях.
Во всех специальных проектах дома в фокусе всегда было развитие базовых навыков коммуникации, социальные связи между представителями разных общин, практика эстонского языка, а также обмен знаниями и опытом.
Поскольку в основе стратегии Фонда интеграции лежит идея двусторонней интеграции, то в проекты Нарвского дома всегда привлекаются и эстонцы. Мы верим, что в налаживании межкультурных связей - ключ к сплоченности и ощущению общего дома.
Именно в Нарвском доме эстонского языка в начале 2020 года стартовала программа друзей эстонского языка (Keelesõber), которая к настоящему времени объединяет тысячи изучающих язык людей с волонтерами-наставниками. Вера в двустороннюю интеграцию помогает Нарвскому дому эстонского языка организовывать тандемные встречи и тандемные лагеря.
В данном формате участники, для которых русский или эстонский язык являются родными, вместе проводят время и обучают друг друга языку и знакомят с культурой. При Нарвском доме эстонского языка создан двуязычный тандемный хор. Стало традицией каждое лето сотрудничать с Академией внутренней обороны, курсанты которой приезжают в Нарву, чтобы под руководством учителя Нарвского дома эстонского языка говорить с местными жителями на эстонском языке, а также подучить русский.
Центр компетенций
Еще в 2018 году мы поставили себе цель быть центром компетенций. Что это значит? Учителя проводят семинары, рабочие комнаты, знакомящие с различными активными методами обучения, любезно делятся своими знаниями со всеми, кто связан со сферами интеграции, культуры и образования. Часто наших учителей приглашают выступать на конференциях.
Вот уже два года Нарвский дом эстонского языка занимается разработкой учебных материалов: первым в свет вышел сборник детских стихов на двух языках, в ближайшее время будет опубликован сборник рассказов для чтения. Многие учебные материалы еще ждут публикации. Кроме того, преподаватели дома эстонского языка создали подкасты на языковую тематику и прекрасную аудиосказку Nööp.
Нарвский дом эстонского языка был много раз отмечен различными наградами как на уровне государства, так и на местном уровне, в области разработки и внедрения инновационного подхода в изучении языка. Особенно запомнилась награда «Украшение Ида-Вирумаа 2021». Эту награду получила команда Нарвского дома за проведение масштабного праздника песни «Наведем мосты». Это было первое мероприятие, на котором возобновилась певческая традиция в регионе и звучали песни на разных языках.
Несмотря на название, Нарвский дом эстонского языка в своей деятельности ориентируется не только на Нарву. Учить и практиковать язык можно и в Йыхви, Кохтла-Ярве, Силламяэ, а также совсем недавно было создано представительство в волости Люганузе. На мероприятиях нового формата в Кивиыли участники кружка керамики отмечают, что учить язык через сферу интересов всегда проще и эффективнее. Также важно, что в процессе изготовления керамических изделий случается магия преодоления барьеров и язык приходит сам собой.
Немного статистики
И в заключение - немного цифр: в течение года в Нарвском доме эстонского языка открывается в среднем 40 учебных групп, половина из которых - специальные курсы, где основное внимание обращено на развитие какого-то одного или двух языковых навыков, например, произношения и письма. В языковых группах насчитывается в общей сложности около 600 человек. Круглый год проводятся многочисленные мероприятия, организованные Нарвским домом эстонского языка, которые посещают тысячи людей.
По своим размерам Нарвский дом эстонского языка не очень большой, но при этом вмещает в себя много замечательных людей, идей и предлагает теплую и уютную атмосферу. Двери Нарвского дома эстонского языка всегда открыты для гостей и учеников!