Эстонию обвиняют в нахальстве, проблема в компенсации за военную помощь Украине

В опубликованной во вторник утром статье Politico семь анонимных дипломатов утверждают, что Эстония обновляет свой арсенал оружия за счет Европейского фонда мира и, следовательно, за счет своих союзников.

Официально странам компенсируется 84% стоимости отправляемой в Украину военной техники, но при этом каждая страна рассчитывает стоимость техники по своей методике. По данным внешнеполитической службы ЕС, шесть стран рассчитывают направляемую ими военную помощь по стоимости, например, новой военной техники, а не по текущей цене конкретной техники.

Так, Финляндия основывается в своих расчетах на 100-процентной стоимости нового военного оборудования, Латвия – на 99-процентной, Литва берет за основу 93% стоимости новой техники, Эстония – 91%, Франция – 71% и Швеция – 26%, перечисляет Politico.

По словам одного дипломата, Эстония отправляет в Украину переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела» и хочет вместо них получить современные ракеты «Стингер».

Террас: смахивает на информационную операцию

Евродепутат Рихо Террас («Отечество») заявил, что именно вышеупомянутая фраза указывает на злой умысел статьи. «В арсенале Эстонии нет "Стрел", и это является доказательством того, что это клевета, – сказал он. – Также не упоминается тот факт, что Эстония поставляла Украине "Джавелины" еще до начала войны. Это тоже металлолом по мнению указанных в статье Politico дипломатов?»