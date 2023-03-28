Чуть более двух недель назад в водном центре Tervise Paradiis в Пярну произошел несчастный случай, в результате которого погиб 27-летний Кристьян. После трагического события в центре планируют несколько изменений, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
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После трагической гибели 27-летнего мужчины пярнуский водный центр вводит ряд важных изменений
После трагической гибели 27-летнего мужчины пярнуский водный центр вводит ряд важных изменений
«Конечно, мы сделали ряд выводов из инцидента и вносим некоторые изменения в меры по обеспечению безопасности на воде, действия, технологии», - подтвердил руководитель Tervise Paradiis Яан Ратник.