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После трагической гибели 27-летнего мужчины пярнуский водный центр вводит ряд важных изменений

Кати Саагим
После трагической гибели 27-летнего мужчины пярнуский водный центр вводит ряд важных изменений
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Трагический несчастный случай произошел 11 марта в пярнуском водном центре Tervise Paradiis.
Трагический несчастный случай произошел 11 марта в пярнуском водном центре Tervise Paradiis. Фото: Mailiis Ollino

Чуть более двух недель назад в водном центре Tervise Paradiis в Пярну произошел несчастный случай, в результате которого погиб 27-летний Кристьян. После трагического события в центре планируют несколько изменений, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.

«Конечно, мы сделали ряд выводов из инцидента и вносим некоторые изменения в меры по обеспечению безопасности на воде, действия, технологии», - подтвердил руководитель Tervise Paradiis Яан Ратник.

Руководитель водного центра сообщил изданию Eesti Ekspress, что сотрудники центра планируют установить на лестницах, ведущих к трамплинам, временные поворотные ворота - контроль доступа. Также строятся лестницы, ведущие ко дну бассейна, которые сейчас достигают лишь половины пути.

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