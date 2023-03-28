В деле о пропавшем в Норвегии биатлонисте новый поворот

Немецкое издание Bild сообщает, что к поискам пропавшего 19 марта в Лиллехаммере спортсмена, кроме полиции и добровольцев, подключились также и секретные службы Норвегии.

Спораланда начали искать после того, как родственники сообщили о том, что молодой человек пропал. Несмотря на широкомасштабные поиски, его так и не удалось найти. Единственная зацепка: брошенный на парковке Лиллехаммера автомобиль Спораланда.

В прошлый четверг полиция выдвинула предположение, что мужчина может быть жив, но не хочет быть найденным. Его тренер Аасмунд Стейен сказал NRK, что к поискам привлечены и люди, связанные с биатлоном.