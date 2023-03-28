Опрос: жители Эстонии назвали главные критерии выбора нового автомобиля

Мужчины и женщины примерно в равной степени воспринимают машину как партнера или друга. В то же время жители Таллинна (34%) или других крупных городов (43%) имели с автомобилем более тесную связь, чем жители сельской местности (28%) или небольших городов (24%). Десятая часть респондентов считает автомобиль частью своей идентичности, причем мужчины немного больше, чем женщины.

Когда речь заходит об уходе за автомобилем, чаще всего упоминается немедленное внимание к технической неисправности, регулярное техническое обслуживание и тот факт, что люди стряхивают грязь или снег с ног перед тем, как сесть в автомобиль. Женщины чаще всего в первую очередь занимаются технической неисправностью (82% по сравнению с 74% среди мужчин), а также женщины чуть более усердно отряхивают обувь (74% против 69% у мужчин). С другой стороны, среди мужчин больше среди тех, кто ездит на автомойку хотя бы раз в месяц (39% мужчин против 32% женщин).

Надежность и низкий расход топлива – самое главное при покупке автомобиля

Согласно опросу, мужчины несколько более преданы конкретной марке, чем женщины, когда речь заходит о покупке автомобиля – 14 процентов мужчин заявили, что сохраняют лояльность к марке при покупке автомобиля. Среди женщин таких насчитывается 11 процентов. Лояльность к бренду обычно связана с возрастом: чем старше возрастная группа, тем выше доля лояльных к бренду.

Самыми важными показателями при покупке автомобиля респонденты считали надежность и низкий расход топлива – и то, и другое назвали почти 70% опрошенных.