Автомобиль – это просто предмет потребления? Исследование показывает обратное: чем моложе автовладелец, тем сильнее у него чувство единения с транспортным средством.
Опрос: жители Эстонии назвали главные критерии выбора нового автомобиля
Согласно опросу, проведенному в Эстонии по заказу Moller Baltic Import, 29 процентов автовладельцев ощущают чувство родства с автомобилем – чем моложе пользователи автомобилей, тем сильнее эти отношения ощущаются. 14 процентов владельцев также дали своим автомобилям прозвища. Многие автомобилисты даже дают своим машинам имена.
В онлайн-опросе, проведенном в марте 2023 года, приняли участие 700 автовладельцев со всей Эстонии. 29 процентов из них считали автомобиль партнером, к которому испытывали личные чувства. Больше всего «близкую связь» с автомобилем испытывает молодежь: если об этом заявили 44% респондентов в возрасте 18-29 лет, то среди людей в возрасте старше 60 лет таких насчитывалось менее пятой части респондентов. Более анонимное отношение к автомобилю увеличивалось с возрастом: чем старше возрастная группа, тем меньше воспринималось личное отношение, и тем чаще они отвечали, что автомобиль – предмет потребления, с помощью которого можно передвигаться из пункта А в пункт Б.
«Когда говорят, что в сегодняшнем наполненном технологиями мире мы движемся в сторону увеличения анонимности отношений, я считал, что автомобили также все больше и больше рассматриваются как простой предмет потребления. Однако исследование показывает обратную тенденцию – среди более молодого населения значительно больше людей, которые воспринимают автомобиль как партнера или друга или считают его частью своей идентичности», – сказал Кристьян Салак, менеджер по продажам Moller Baltic Import в эстонском регионе.
Опрос владельцев автомобилей различных марок проводился в рамках кампании, посвященной 85-летию Volkswagen, в ходе которой по всей Эстонии искали автомобили Volkswagen с особыми историями. Из 950 000 зарегистрированных в Эстонии транспортных средств наибольшую часть составляют автомобили Volkswagen, то есть 118 056 единиц.
Мужчины и женщины примерно в равной степени воспринимают машину как партнера или друга. В то же время жители Таллинна (34%) или других крупных городов (43%) имели с автомобилем более тесную связь, чем жители сельской местности (28%) или небольших городов (24%). Десятая часть респондентов считает автомобиль частью своей идентичности, причем мужчины немного больше, чем женщины.
Когда речь заходит об уходе за автомобилем, чаще всего упоминается немедленное внимание к технической неисправности, регулярное техническое обслуживание и тот факт, что люди стряхивают грязь или снег с ног перед тем, как сесть в автомобиль. Женщины чаще всего в первую очередь занимаются технической неисправностью (82% по сравнению с 74% среди мужчин), а также женщины чуть более усердно отряхивают обувь (74% против 69% у мужчин). С другой стороны, среди мужчин больше среди тех, кто ездит на автомойку хотя бы раз в месяц (39% мужчин против 32% женщин).
Надежность и низкий расход топлива – самое главное при покупке автомобиля
Согласно опросу, мужчины несколько более преданы конкретной марке, чем женщины, когда речь заходит о покупке автомобиля – 14 процентов мужчин заявили, что сохраняют лояльность к марке при покупке автомобиля. Среди женщин таких насчитывается 11 процентов. Лояльность к бренду обычно связана с возрастом: чем старше возрастная группа, тем выше доля лояльных к бренду.
Самыми важными показателями при покупке автомобиля респонденты считали надежность и низкий расход топлива – и то, и другое назвали почти 70% опрошенных.
В марте исследовательская компания Norstat Eesti провела среди жителей Эстонии онлайн-опрос, в котором приняли участие 700 автовладельцев в возрасте от 18 лет.