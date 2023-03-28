В понедельник церемония вручения театральных премий в здании Vaba Lava в Нарве завершилась ссорой между режиссером Андресом Пуустусмаа и театральным деятелем из России Филиппом Лосем.
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Раздавались крики «фашист» и «путинист»: на вручении театральных премий в Нарве поссорились два постановщика
Раздавались крики «фашист» и «путинист»: на вручении театральных премий в Нарве поссорились два постановщика
Пуустусмаа хотел выгнать Лося с театральной вечеринки Vaba Lava. Также он пригрозил выслать Лося из Эстонии и перегнать его через реку Нарву в Ивангород. Раздавались обзывательства «путинист» и «фашист».
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