Вице-председатель Нарвского горсобрания Денис Ларченко подает в отставку

«Сейчас у нас нет в горсобрании коалиции. До сих пор ведутся переговоры, но пока рано говорить, что они на финальной стадии. Существует несколько политических сил, в том числе новые игроки, с которыми нет конкретных соглашений о том, как дальше будут идти дела, - сказал Ларченко BNS. - Моя социальная ответственность - подать моим избирателям сигнал, что нужно прежде всего окончательно договориться и после этого предпринимать различные шаги».

По словам Ларченко, бывший партнер «Ээсти 200», фракция Narva Tulevik, сделала первый шаг, избрав председателем центристку Татьяну Стольфат. «Уже это указывает на присутствие третьего игрока. Если говорить о руководстве горсобранием, должно быть ясно, с кем вести переговоры, чтобы работа не стояла на месте», - сказал Ларченко. Сейчас, по его словам, непонятно, кто в коалиции, а кто в оппозиции.

В подобной ситуации Ларченко считает неправильным продолжать руководить горсобранием. «Пока у нас нет соглашений с Центристской партией, не стоит бросаться в воду и сотрудничать. Прежде всего, нужно провести переговоры и затем обсудить, кто какую позицию займет. Сейчас сложилась противоположная ситуация», - сказал Ларченко.