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На старт этапа чемпионата мира по ралли выйдут три эстонских экипажа

rus.postimees.ee
На старт этапа чемпионата мира по ралли выйдут три эстонских экипажа
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Отть Тянак.
Отть Тянак. Фото: Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

На одном из ралли WRC, которое пройдет с 20 по 23 апреля в Хорватии, жители Эстонии смогут поболеть сразу на нескольких наших гонщиков.

Как обычно, на старт в составе команды M-Cпорт выйдет Отть Тянак со своим штурманом Мартином Ярвеоя. Их автомобиль – Ford Puma. Всего в гонке примет участие девять машин Rally-1. Помимо Тянака, команду будет представлять и Пьер-Луи Лубе.

В команде Toyota будут состязаться Себастьен Ожье, Калле Рованперя, Элфин Эванс и такамото Кацута.

Hyundai представят Тьерри Невилл, Крэйг Брин и Эсапекка Лаппи.

В зачете WRC2 единственным представителем Эстонии будет Георг Линнамяэ. Его штурман – англичанин Джеймс Морган. Экипаж будет выступать на Hyundai i20 N Rally2.

Линнамяэ ожидает жесткая конкуренция, поскольку, помимо него, в зачете WRC2 будут выступать такие гонщики как Оливер Солберг, Йохан Россель, Эмиль Линдхольм, Гус Гринсмит, Николай Грязин, Эдриен Формо, Грегор Мунстер и Сами Паяри.

За рулем Ford Fiesta Rally 4 Ga на старт выйдет Ромет Юргенсон, который в прошлом году выиграл европейский финал FIA Rally Star. Его штурман - Сийм Оя.

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