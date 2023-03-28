На одном из ралли WRC, которое пройдет с 20 по 23 апреля в Хорватии, жители Эстонии смогут поболеть сразу на нескольких наших гонщиков.
На старт этапа чемпионата мира по ралли выйдут три эстонских экипажа
Как обычно, на старт в составе команды M-Cпорт выйдет Отть Тянак со своим штурманом Мартином Ярвеоя. Их автомобиль – Ford Puma. Всего в гонке примет участие девять машин Rally-1. Помимо Тянака, команду будет представлять и Пьер-Луи Лубе.
В команде Toyota будут состязаться Себастьен Ожье, Калле Рованперя, Элфин Эванс и такамото Кацута.
Hyundai представят Тьерри Невилл, Крэйг Брин и Эсапекка Лаппи.
В зачете WRC2 единственным представителем Эстонии будет Георг Линнамяэ. Его штурман – англичанин Джеймс Морган. Экипаж будет выступать на Hyundai i20 N Rally2.
Линнамяэ ожидает жесткая конкуренция, поскольку, помимо него, в зачете WRC2 будут выступать такие гонщики как Оливер Солберг, Йохан Россель, Эмиль Линдхольм, Гус Гринсмит, Николай Грязин, Эдриен Формо, Грегор Мунстер и Сами Паяри.
За рулем Ford Fiesta Rally 4 Ga на старт выйдет Ромет Юргенсон, который в прошлом году выиграл европейский финал FIA Rally Star. Его штурман - Сийм Оя.