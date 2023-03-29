Год с трагедии в Буче: восстановление проходит трудно, у горожан острые вопросы к местной власти

Именно поэтому многие бучанцы на всякий случай всегда держат дома запас бензина, а также постоянно заряженные гаджеты и пауэрбанки. Ну и заправлять полный бак - это теперь всеобщая привычка.

К сожаоению, чувствуется и некое эмоциональное напряжение между горожанами. В частности, между теми, кто сразу уехал и избежал негативных последствий оккупации, и теми, кто все же оставался хоть на какое-то время. Между теми, кто сильно пострадал, и теми, чей ущерб минимальный. А также, само собой, между военными и гражданскими, и между местными и переселенцами.

В принципе, все эти линии напряжения вполне естественны во время войны и много где встречаются, однако в Буче ощущаются как-то по-своему, видимо, из-за пережитой коллективной травмы.

Не стоит забывать и о местных мародерах и коллаборантах. Остававшиеся в оккупации жители немало об этом знают, и периодически благодаря им все же всплывают какие-то подробности, происходят аресты. Однако все прекрасно понимают, что предатели все еще среди нас, и это тоже определенным образом влияет на восприятие друг друга.

Ну и, наконец, именно из-за случившейся трагедии Буча сегодня «в тренде». Чуть ли не раз в неделю здесь бывают высокие иностранные делегации во главе с президентами, премьер-министрами, министрами. Многочисленные международные организации наперегонки стремятся помочь Буче в восстановлении, запускаются все новые и новые проекты, появляются все новые и новые партнеры и города-побратимы.

Никогда ранее ничего подобного в городе не было. И как бы цинично это ни звучало, но именно это, на самом деле, дает шанс Буче на очень быстрое восстановление и стремительное развитие в будущем. И этим моментом непременно стоит воспользоваться.