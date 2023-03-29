Об уютном городке в предместье Киева, Буче, ранее мало кто слышал за пределами Украины. Однако весной 2022 года Буча оказалась на первых полосах мировых СМИ, когда после месяца российской оккупации в этом городе были найдены убитыми сотни мирных жителей. Эти события потрясли весь мир. Как и чем живет город Буча через год после освобождения и как восстанавливается после трагедии, от первого лица рассказывает местный житель, украинский политолог и общественный деятель Алексей Колесников.
Год с трагедии в Буче: восстановление проходит трудно, у горожан острые вопросы к местной власти
Накануне большой войны
До полномасштабного российского вторжения Буча - это динамичный, активно развивающийся город. Расположенная вдоль трассы международного значения, с удобной логистикой в Киев, с относительно неплотной и невысотной застройкой и обилием зелени Буча была крайне привлекательной как для жителей, так и для инвесторов. Стоит отметить, что городом Буча стала не так давно - лишь в 2006 году, а до этого считалась поселком.
Важную роль в ее развитии сыграли процессы децентрализации власти, которые по праву считаются наиболее успешной украинской реформой последних лет. В довоенной Буче велась активная застройка, ведущие торговые сети открывали свои магазины, активно развивалась сфера услуг и социальная инфраструктура (включая инновационную - хабы, коворкинги, арт-пространства и т. д.), а также было доступно большинство столичных сервисов.
При всех нюансах это делало город одним из самых комфортных и перспективных пригородов Киева, а также ярким примером того, как политика децентрализации меняла украинские общины в лучшую сторону. Именно это и сподвигло нас с женой три года назад покинуть столицу и переехать в Бучу: живешь вроде как со всеми столичными благами, но воздух чище и вокруг намного спокойнее.
Война и оккупация
К большой войне наша семья хоть немного, но все же готовилась, однако, как и большинство украинцев, мы до последнего отказывались поверить, что все произойдет именно так. Захват Киева выглядел настолько нелогичным и невозможным, что казалось, что разговоры о нем ведутся лишь для отвлечения внимания, а нападение если и будет, то где-то со стороны Крыма или Донбасса. В целом же большинство жителей Киевщины накануне войны жили довольно беспечно, а власти всех уровней продолжали уверять, что ситуация под контролем.
Тем не менее, лично для себя мы четко понимали, что если все-таки будет попытка атаковать Киев, то Буча точно попадет под удар. Транзитное положение на пути к столице и близость Гостомельского аэродрома создавали для города огромные риски.
Поэтому сумки с набором самых необходимых вещей мы все же сложили, и хоть какие-то варианты выезда продумали. Как оказалось, вовсе не зря: бои в окрестностях Бучи начались уже 24 февраля. В этот день рядом летало все, что могло летать, и взрывалось все, что могло взрываться. Было реально страшно!
Тем не менее, оборона Бучи, как и соседних населенных пунктов, не была должным образом организована, и поначалу ее защищала лишь группа плохо вооруженных добровольцев. Даже сирен воздушной тревоги поначалу здесь не было слышно. Районная администрация, местный военкомат, другие госорганы эвакуировались, координации и четких инструкций, что делать, судя по всему, не было. Все происходило спонтанно и хаотично.
В одном из интервью мэр Бучи Анатолий Федорук по этому поводу говорил: «Я поинтересовался тогда у военных, будут ли у нас Вооруженные силы, мне объяснили, что, учитывая оборонное задание Киева, Буча является серой зоной. Поэтому ВСУ будут защищать нас исключительно артиллерией и другими подобными способами, чтобы не дать врагу перейти реку Ирпень. Конечно, получив эту информацию, как историк по специальности, я понимал последствия, но не стал это распространять, чтобы не сеять панику».
Это интервью ему еще не раз вспомнят местные жители, обвиняя в бездействии. Особенно учитывая, что значительную часть месяца под оккупацией мэр отсутствовал в публичном пространстве, хоть он и уверяет, что все время был на месте и работал скрыто. Не имея возможности это ни подтвердить, ни опровергнуть, стоит все же отметить, что городская власть в это время сохраняла определенную функциональность, а сам мэр также потерял свое жилье - его дом был сожжен дотла.
В целом, уже с первых часов вторжения ситуация выглядела так, что гражданским лицам из Бучи было необходимо уезжать как можно скорее, поскольку риск оккупации и боевых действий непосредственно в городе был очень высоким. Многие жители так и делали: Буча быстро оказалась в пробках и в очередях в магазины, на заправки, в банкоматы.
Лично мы потратили почти трое суток, чтобы выбраться из города и доехать до западной части Украины, но благодаря тому, что выехали сразу 24 февраля, двигались в целом без угрозы быть расстрелянными. Однако многие люди недооценили риски и решили оставаться. Кто-то по причине того, что не имел транспорта, кто-то боялся оставить имущество или животных, кто-то наивно думал, что быстро оккупанты до Бучи не доберутся, кто-то не хотел стоять в пробках и очередях, кто-то попросту ждал указаний властей.
Справедливости ради стоит отметить, что эвакуационные мероприятия не были в начале войны должным образом организованы ни в одном регионе Украины, то есть это не было проблемой только Киевской области или Бучи. Это был один из тех многих случаев, когда украинцам стоило надеяться лишь на себя и принимать решения самостоятельно.
Уже утром 25 февраля первые группы российских военных были рядом с городом, в связи с чем ВСУ подорвали мосты через реку Ирпень, чтобы не допустить их продвижения к столице. Путь на Киев был отрезан, а движение в западном направлении грозило встречей с прибывающими вражескими войсками. Кому-то удавалось вырваться, но в целом с этого момента жители Бучи стали заложниками: ехать уже было особо некуда.
27 февраля большая колонна российской бронетехники зашла в Бучу, однако была разбита украинской артиллерией в южной части Вокзальной улицы. Эпичные фото результатов этой битвы тогда облетели весь мир. Еще несколько дней за город шла борьба, однако в первых числах марта большая часть Бучи была оккупирована. В это время в городе уже не было ни света, ни воды, ни газа, а также критически не хватало продуктов и лекарств. Буча оказалась на грани гуманитарной катастрофы!
Последствия оккупации
Месяц прожив в оккупации и под обстрелами, Буча была освобождена в начале апреля, после того как российские войска потерпели фиаско с захватом Киева и были вынуждены отступить. Ранее, в середине марта, удалось также организовать эвакуацию части гражданских через «зеленые коридоры», но около трех тысяч жителей оставались в городе до самого отступления войск оккупантов.
Именно после эвакуации и появились первые сведения о зверствах российских солдат, расстрелянные машины и трупы были видны по всему городу, наблюдалось тотальное мародерство. Когда же в город зашли первые украинские военные, то масштаб произошедшего всех просто шокировал.
Конечно же, самый ужасный результат российской оккупации Бучи - это колоссальные жертвы среди гражданского населения. В общей сложности были убиты 460 жителей города (при общем населении примерно в 36 000 человек), многих из них пытали и насиловали. 116 тел были эксгумированы из братской могилы возле Церкви Святого Апостола Андрея Первозванного. Это как раз те погибшие, тела которых оставшиеся местные жители собирали по всему городу.
Некоторые тела были захоронены во дворах домов и многоэтажек, некоторые находили в пыточных, некоторые тела обнаруживали в расстрелянных машинах на дорогах. В нескольких случаях тела были настолько обгоревшими, что невозможно было даже установить пол жертв.
Что же касается инфраструктуры, то она также пострадала, однако все же не так сильно, как в соседних Ирпене или Гостомеле. Поэтому в плане ее восстановления Буче немного легче, чем соседним городам. По подсчетам местных властей, разные повреждения получили около 2500 строений, из них полностью разрушены 185, а общий ущерб оценивался в 5 млрд гривен. Для сравнения, в том же Ирпене эта сумма в пять раз больше.
Начиная с апреля, в Бучу начали возвращаться местные жители. Происходило это постепенно, ведь многим негде было жить, либо же необходимо было провести ремонтные работы. Плюс определенное время город оставался непригодным для жизни: не работали коммуникации, магазины, сфера услуг, общественный транспорт, оставалось немало «сюрпризов» в виде взрывоопасных предметов.
Поэтому многие, как, собственно, и мы, приезжали, чтобы посмотреть, что к чему, привести жилье хоть немного в порядок, и снова уезжали. В то же время были и те, кто оставался в Буче несмотря ни на что, лишь бы быть дома.
Последствия мародерства также были значительными. Наверное, в Буче не осталось ни одного места, где бы ни побывали оккупанты, однако крали везде по-разному. Ясно, что в первую очередь забирали драгоценности, деньги, технику, при этом нередко ломая все остальное. Однако были случаи и вывоза мебели, и про кражу унитазов - тоже правда.
Часто тащили просто все подряд, иногда даже толком не зная, что именно присваивают. У наших знакомых, например, украли автоматическую кормушку для кота, но не всю, а лишь ее часть, а в таком виде она не работает. Мародерство среди местных также встречалось, однако все же не в таких масштабах, как со стороны россиян.
Многим бучанцам повезло, и украли у них лишь какие-то мелочи, причем безо всякой логики и смысла. Если говорить о наших соседях, то у кого-то украли фен, у кого-то - кухонный нож, у кого-то - утюг, у кого-то - тональный крем. Такое впечатление, что просто собирали подарки по заказам любимых. Однако при этом все равно повыбивали окна и двери, тем самым причинив ущерб. Но люди на такое уже, как правило, не обращали внимание, и были рады одному - что их дома устояли.
К сегодняшнему дню город ожил
Медленно, но уверенно Буча продолжает приходить в себя после оккупации, хотя работы еще хватает. Осенью заработали школы, которые приняли даже новоприбывших детей-переселенцев. Отстроили их в основном за счет местных меценатов и международных партнеров.
Хуже ситуация с детскими садами, часть которых еще не восстановили, а некоторые не могут работать из-за отсутствия обустроенных бомбоубежищ. Также в целом восстановлена работа медицинских учреждений, в том числе - частных. Почти полностью возобновила работу сфера услуг и торговли, постепенно вернулись в Бучу и все крупные торговые сети.
Когда открывался наиболее популярный до войны супермаркет, который сильно пострадал и был разграблен во время оккупации, в центре города образовались пробки, а в самом магазине - огромные очереди. Люди восприняли открытие магазина как символ возрождения Бучи и непременно хотели в него попасть, даже если им ничего и не было нужно.
Гораздо сложнее идет процесс восстановления жилья. Местный бюджет эти затраты потянуть не может, поэтому все, что делалось до этого, как правило, финансировалось из разных бюджетов, но все же в большей степени за счет международных партнеров и меценатов.
Например, частные дома на многострадальной Вокзальной улице сегодня активно отстраиваются и уже скоро смогут принять жителей. Постройку жилья за типовыми проектами ведут совместно иностранные и местные благотворительные организации, и нужно признать, что Вокзальная сегодня и правду преобразилась.
После очень затянувшегося рассмотрения и утверждения, в марте 2023 года в Украине наконец появилось комплексное законодательство, касающееся компенсаций за уничтоженное и поврежденное жилье. Пока сложно говорить о том, как оно заработает на практике, но все же это дает надежду, что и в Буче восстановление жилья, особенно сильно пострадавшего, пойдет быстрее.
Наше жилье в частном секторе пострадало частично, потому мы все восстанавливали сами. Также поступают многие другие бучанцы, понимая, что компенсаций ожидать долго, а сам процесс будет сложным. Так что тот, кто может отремонтировать самостоятельно, как правило, так и делает и ничего ни от кого не ждет. По сути, в нашем районе уже мало что напоминает о войне, кроме изрешеченных пулями заборов. Тем же, чьи дома пострадали сильнее и не имеют ресурсов, придется ждать помощи.
Нельзя не упомянуть о том, что процесс восстановления в Буче не был лишен и скандалов. Например, немало нареканий жителей вызвал тот факт, что много ресурсов было выделено на ремонт дорог, вместо отстройки жилья для тех, кому попросту не было где жить.
Другой пример: деньги на ремонт поврежденных крыш в ряде домов в центре Бучи выделялись слишком долго, в силу чего работы начались лишь поздней осенью. То есть, в самый разгар сезона осадков крыши домов были разобраны, из-за чего верхние этажи, несомненно, пострадали. Некоторые жители, в связи с этим писали в местных пабликах, что ущерб от восстановления для них оказался сильнее, чем от войны.
Атаки на энергообъекты
Большим вызовом для города стали атаки на объекты энергетики, начавшиеся в октябре 2022 года. В Киев и Киевскую область было много прилетов, что привело к длительным отключениям электричества. Сначала свет отключали по графику, в основном на четыре часа. Потом отключения стали длиннее, а вскоре из-за дефицита энергии графики вообще перестали действовать. Несколько раз электричество отсутствовало по нескольку суток, однако все равно подача электроэнергии восстанавливалась.
В обществе это вызывало немалое напряжение: люди высказывали недовольство несоблюдением графиков, отключением одних районов на более длительное время, чем других, жаловались, что у соседей свет горит дольше чем у них, и т. д. Да и в целом длительная жизнь в темноте очень плохо влияет на психику - можем это точно сказать по своему опыту.
Тем не менее, ни к какому бунту и ни к каким протестам это не привело, ведь большинство людей четко понимали, кто виноват в этих бедах. Плюс многие жители быстро адаптировались: генераторы, зарядные станции, солнечные батареи, оптико-волоконный Интернет помогли городу устоять и сохранить жизнедеятельность.
В феврале отключения электричества в Буче, как и в целом по Украине, прекратились. В конце месяца, после длительного перерыва, вернулось даже уличное освещение, что еще раз свидетельствует о том, что энергосистема выстояла и продолжает работать.
Новая нормальность
Вне всяких сомнений, Буча возрождается, однако жизнь здесь все же не такая, как ранее, и к этой реальности необходимо привыкнуть.
Например, все еще морально тяжело смотреть на многочисленные повреждения, которые видны невооруженным глазом. Следы от осколков и пуль, разбитые окна, обгоревшие фасады, разрушенные и поврежденные здания все еще являются неотъемлемой частью городского ландшафта. И для местных, кто помнит, как выглядел город ранее (вполне сопоставимо со многими городами аналогичных размеров в благополучных странах Центральной и Восточной Европы), видеть это весьма больно.
Тем не менее, Буча живет сегодня полноценной жизнью, хоть около пятой части жителей все еще сюда не вернулись. Однако чувства полной безопасности здесь нет. Выстрелы и взрывы слышны регулярно. В окрестностях все еще идет разминирование, иногда возле города сбивают ракеты и беспилотники, а в лесах неподалеку тренируется местное добровольное военизированное формирование.
Последний факт скорее радует, ведь теперь город хотя бы есть кому защищать. Однако для людей взрывы и выстрелы, пускай отдаленные, это все еще травма, особенно для тех, кто жил в оккупации. Кстати, многих выехавших это тоже пока удерживает от возвращения.
Многие жители уверены, что Буче уже ничто не угрожает, однако есть и те, кто более скептичен. Последние тщательно следят за ситуацией на территории Беларуси, дабы иметь возможность спокойно выехать, если риск вторжения оттуда будет возрастать. Конечно, все понимают, что так быстро, как год назад, российские войска продвигаться не смогут, однако полностью исключать того, что они могут пойти на еще одну безумную попытку захватить Киев, все же не стоит.
Именно поэтому многие бучанцы на всякий случай всегда держат дома запас бензина, а также постоянно заряженные гаджеты и пауэрбанки. Ну и заправлять полный бак - это теперь всеобщая привычка.
К сожаоению, чувствуется и некое эмоциональное напряжение между горожанами. В частности, между теми, кто сразу уехал и избежал негативных последствий оккупации, и теми, кто все же оставался хоть на какое-то время. Между теми, кто сильно пострадал, и теми, чей ущерб минимальный. А также, само собой, между военными и гражданскими, и между местными и переселенцами.
В принципе, все эти линии напряжения вполне естественны во время войны и много где встречаются, однако в Буче ощущаются как-то по-своему, видимо, из-за пережитой коллективной травмы.
Не стоит забывать и о местных мародерах и коллаборантах. Остававшиеся в оккупации жители немало об этом знают, и периодически благодаря им все же всплывают какие-то подробности, происходят аресты. Однако все прекрасно понимают, что предатели все еще среди нас, и это тоже определенным образом влияет на восприятие друг друга.
Ну и, наконец, именно из-за случившейся трагедии Буча сегодня «в тренде». Чуть ли не раз в неделю здесь бывают высокие иностранные делегации во главе с президентами, премьер-министрами, министрами. Многочисленные международные организации наперегонки стремятся помочь Буче в восстановлении, запускаются все новые и новые проекты, появляются все новые и новые партнеры и города-побратимы.
Никогда ранее ничего подобного в городе не было. И как бы цинично это ни звучало, но именно это, на самом деле, дает шанс Буче на очень быстрое восстановление и стремительное развитие в будущем. И этим моментом непременно стоит воспользоваться.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.