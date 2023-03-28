Финская компания Moomin Characters прекращает сотрудничество с Россией из-за санкций и собственной позиции компании, которой управляют наследники писательницы и художницы Туве Янссон.
Муми-тролли бегут из России от санкций
Moomin Characters отказалась выдавать российским партнерам новые лицензии на использование образов муми-троллей, а также не будет продлевать действующие соглашения. Об этом 28 марта сообщает издание VPost со ссылкой на источники в финской компании.
«Один из крупнейших московских торгцентров экстренно отменил детский праздник "Весенний фестиваль муми-троллей", запланированный на эту неделю. Причина - отзыв лицензии правообладателем», - сообщают журналисты.
Финская компания больше не выдает новые лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевает действующие соглашения «из-за санкций и своей позиции», сообщил VPost представитель финской компании. Оформление новых лицензий временно приостановлено «в связи с происходящим в мире», подтвердил сотрудник российского агентства, ранее представлявшего интересы Moomin Characters в РФ.
Вместо этого российские торговцы правами на использование популярных детских персонажей предлагают купить лицензию на Чебурашку. «Очень популярный сейчас вариант», - утверждают собеседники независимого СМИ о бизнесе в России.
Ранее в России на фоне отказа от проката в России многих производителей кино и анимации рекорды по посещаемости кинотеатров установил новый полнометражный мультфильм о советском мульт-герое Чебурашке, который впервые был анимирован мультипликатором Романом Качановым еще в 70-е годы. Сын мультипликатора, кинорежиссер Роман Качанов заявлял после выхода современного «Чебурашки», что создатели нового фильма никак не обсуждали вопрос прав с наследниками создателя образа ушастого героя. На этом фоне Кремль поддержал идею экс-президента России Медведева распространять пиратские копии западного контента.
Муми-тролли - популярный бренд, основанный на сказках и комиксах Туве Янссон о загадочных существах, которые уединенной жизнью на природе. Компания Moomin Characters была создана в 1958 году самой писательницей вместе с братом и контроль над бизнесом остается в руках семьи Янссон. Фарфоровые кружки с муми-троллями и другая сувенирная продукция по мотивам произведений Янссон остаются одним из главных экспортных продуктов Финляндии.
Moomin Character не публикует финансовые результаты, но в 2013 году Ролефф Крокстрем, исполнительный директор компании и муж племянницы Туве Янссон оценивал годовой розничный оборот продуктов, связанных с муми-троллями в 400 миллионов евро.
«На сегодняшний день у нас более 400 лицензиатов, которые ежегодно продают в рознице товаров с муми-символикой более чем на 400 млн евро», - говорил Крокстрем в интервью изданию «Фонтанка.ру».