Муми-тролли бегут из России от санкций

Муми-тролли - популярный бренд, основанный на сказках и комиксах Туве Янссон о загадочных существах, которые уединенной жизнью на природе. Компания Moomin Characters была создана в 1958 году самой писательницей вместе с братом и контроль над бизнесом остается в руках семьи Янссон. Фарфоровые кружки с муми-троллями и другая сувенирная продукция по мотивам произведений Янссон остаются одним из главных экспортных продуктов Финляндии.



Moomin Character не публикует финансовые результаты, но в 2013 году Ролефф Крокстрем, исполнительный директор компании и муж племянницы Туве Янссон оценивал годовой розничный оборот продуктов, связанных с муми-троллями в 400 миллионов евро.