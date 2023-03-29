Алаталу: Чернобыль остается для Беларуси живой раной, которую Путин начал трогать своими ядерными планами

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что заявление Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - это шаг к внутренней дестабилизации Беларуси, который резко повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения России и Путина у народа Беларуси. Можно ли предположить, что это решение действительно будет очень непопулярным среди населения Беларуси, что недовольство им может быть угрозой для режима Лукашенко?
- Это верный ход мышления, и я бы снова напомнил о том, как Беларусь повела себя в вопросе резолюции по взрывам у «Северного потока». У Беларуси появилась возможность сделать какой-то жест в отношении России, и она сразу им воспользовалась.
Если мы посмотрим на карту, то заметим, что Беларусь - очень компактная страна. Россия - это огромная территория, и если мы рассуждаем, могут ли в России возникнуть протестные настроения, мы должны понимать, что происходящее в одной части России может никак не влиять на происходящее в другой. И если там где-то что-то начинается, ждать продолжения в других регионах можно очень долго.
В Беларуси же протестные выступления были совсем недавно. В 2020 году были волнения на фоне президентских выборов, в 2021 году тоже были подобные протесты, только в 2022 году было некоторое затишье, но у людей все равно там есть совсем свежий опыт протестных выступлений.
И ни в коем случае нельзя забывать про Чернобыль. Жители Беларуси и Украины очень сильно страдали в последние десятилетия из-за последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа до сих пор остается для этих людей живой раной. По сути, эту рану начинают трогать, когда затеваются разговоры о размещении ядерного оружия в Беларуси.
Эта тема настолько болезненна, что она в самом деле может очень сильно взбудоражить общество. Настолько, что могут возникнуть новые волнения. Александру Лукашенко приходится это учитывать. И Путину тоже стоило бы иметь такие опасения.
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