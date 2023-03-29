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Алаталу: Чернобыль остается для Беларуси живой раной, которую Путин начал трогать своими ядерными планами

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: Чернобыль остается для Беларуси живой раной, которую Путин начал трогать своими ядерными планами
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  • Минск показывает признаки недовольства решением Путина разместить в Беларуси ядерное оружие
  • Кремль должна беспокоить реакция Китая на планы России «поделиться» ядерным оружием с Беларусью
  • Массовые протесты в Беларуси были совсем недавно, «ядерная тема» может снова взбудоражить народ

В конце прошлой недели Владимир Путин объявил о скором размещении в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Так ли уж опасно в действительности то, что Россия часть своих ядерных запасов переместит на территории, на которых она и так уже, по сути, хозяйничает? Об этом в студии Postimees порассуждал историк, политолог Тоомас Алаталу.

- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в конце прошлой недели назвал анонсированное размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси «безответственной эскалацией конфликта» и «угрозой безопасности Европы». Действительно ли такая угроза усиливается, или же речь идет по большей части о пропагандистском шаге?

- Я думаю, что в самую первую очередь этот шаг является пропагандистской акцией. Не будем забывать, что фронт в Украине практически стоит на месте. Да, Россия пытается наступать, но почти нигде не продвигается, особенных успехов у нее нет. Украинские силы тоже в последнее время нигде не добивались крупных успехов, много говорится о скором большом контрнаступлении ВСУ, но, как говорится, до этого момента нужно еще дожить.

Таким своим решением Путин словно демонстрирует, что он готов продолжать войну. Однако тема размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси встала на повестку дня еще в 2020 году. Причем об этом много говорил как раз Александр Лукашенко. Он часто говорил на встречах с Путиным, что Беларусь готова размещать российские самолеты, способные нести ядерное оружие, говорил, что Беларусь сама сможет готовить экипажи для таких самолетов. Но и это тоже было пропагандой.

Гораздо важнее обратить внимание на то, что в СБ ООН в понедельник прошло голосование по поводу резолюции по теме взрывов у газопроводов «Северный поток». Ранее Россия, Беларусь и некоторые другие страны предложили сформировать комиссию для расследования этих взрывов.

И вот теперь, когда документ с таким предложением был поставлен на голосование, Беларусь вдруг не поддержала Россию в этом вопросе. В этом шаге можно различить определенную реакцию Минска на эту инициативу насчет размещения тактического ядерного оружия.

Также довольно любопытно, что все сообщения об этой инициативе Путина появились в прессе, а вот на сайте Кремля так про нее ничего и не написали. Обычно этот сайт всегда публикует информацию о важных решениях Путина, а в этот раз почему-то всем приходилось обращаться к другим источникам.

Вчера же глава МИДа России Сергей Лавров дал довольно любопытное интервью агентству ТАСС, то есть самому официальному медиаинструменту российской власти. В этом интервью Лавров самой главной проблемой России назвал ее отношения с США, упомянув приостановку членства России в договоре СНВ-3. Второй по важности проблемой России Лавров назвал ситуацию в Приднестровье.

Лаврова даже прямо спросили, не должна ли Россия как-то активнее вмешаться в эту ситуацию. Лавров давал довольно уклончивые ответы. И только после этого от официального агентства ТАСС последовал вопрос об Украине. То есть это выглядело так, что Кремль воспринимает войну в Украине только третьей по важности проблемой для России. После отношений с Вашингтоном, после ситуации в Молдове.

- Можно ли считать решение Путина разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие продолжением той же линии, в рамках которой состоялась приостановка участия России в договоре СНВ-3? Какая из этих мер опаснее для Запада? Или оба этих шага имеют в большей степени пропагандистское назначение, а не практическое, причем ориентированы они на внутреннюю аудитрию, так как должны показать населению РФ, что у России очень много врагов среди ядерных держав, и только, мол, поэтому Россия не смогла захватить Украину?

- Да, расчет на внутреннюю аудиторию выглядит довольно правдоподобным. Когда Лавров очень подробно рассказывал в своем интервью о ситуации в Приднестровье, это тоже звучало так, чтобы быть понятным именно внутри России. Он говорил про 220 000 российских граждан в Приднестровье, давая понять, что эти люди - часть «русского мира», а «русский мир» Россия должна защищать. К рассуждениям в таких категориях жители России уже очень хорошо привыкли.

Лавров пошел еще дальше, и стал вспоминать 2019 год и апеллировать к каким-то якобы заявлениям Владимира Зеленского о том, что всем, кому не нравится жить по украинским законам, стоит уехать из Украины в Россию. Это тоже использовалось Лавровым как обоснование для политики России в отношении Приднестровья. России ведь действительно удается постоянно держать на улицах в Молдове примерно 5000 человек, которые заявляют о недовольстве молдавской властью и требуют отставки президента Молдовы.

И лишь только после своего рассказа о Молдове Лавров перешел к теме войны в Украине. То есть он, как нужно обработав аудиторию с помощью примера малой страны, стал объяснять аудитории, для чего понадобилась российская военная кампания в Украине.

- Руководство Североатлантического альянса в связи с заявлением властей России о размещении ядерного оружия в Беларуси выпустило свое заявление, в котором указало, что НАТО не теряет бдительности и внимательно следит за ситуацией. При этом подчеркивалось, что НАТО не замечает никаких серьезных изменений в ядерной политике России, которые давали бы повод скорректировать позицию альянса. Можно ли предположить, что в Кремле разочарованы такой сдержанной реакцией, тем, что напугать Запад не получается?

- Все же знают, что чем дольше продолжается какое-то противостояние, тем лучше противники узают друг друга. На Западе уже привыкли к почерку Путина. Но мне кажется, что куда интереснее реакции НАТО на эти события реакция Китая.

Лидер Китая только что был в Москве, поэтому получается, что Китаю тоже обязательно нужно как-то комментировать это тему. Думаю, сейчас Китай очень доволен тем, что не зашел слишком далеко при выборе формы сотрудничества с Россией в военной сфере. Сейчас Россия и Китай все время повторяют, что они не составляют военно-политический союз. Россию и Беларусь же просто приходится воспринимать именно так, потому что они считаются союзным государством.

Если бы отношения России и Китая были бы подняты до уровня военно-политического союза, это означало бы, что Китай должен быть таким же союзником России, каким сейчас выступает Беларусь. Китай очень доволен сейчас, что такого союза не сложилось, и сейчас Китай сделал вполне официальное заявление по поводу планов России разместить ядерное оружие в Беларуси. Китай заявил, что не поддерживает такое решение, что оно нарушает международные соглашения.

Не забудем и то, что 3 января 2022 года пять ядерных держав, входящих в СБ ООН, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что ядерная война исключена, потому что в такой войне не может быть победителей. И если сейчас Китай подтверждает эту позицию начинающему двигать ядерное оружие Путину, то такая реакция Китая наверняка расстраивает Россию сейчас куда сильнее, чем спокойная реакция со стороны НАТО.

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что заявление Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - это шаг к внутренней дестабилизации Беларуси, который резко повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения России и Путина у народа Беларуси. Можно ли предположить, что это решение действительно будет очень непопулярным среди населения Беларуси, что недовольство им может быть угрозой для режима Лукашенко?

- Это верный ход мышления, и я бы снова напомнил о том, как Беларусь повела себя в вопросе резолюции по взрывам у «Северного потока». У Беларуси появилась возможность сделать какой-то жест в отношении России, и она сразу им воспользовалась.

Если мы посмотрим на карту, то заметим, что Беларусь - очень компактная страна. Россия - это огромная территория, и если мы рассуждаем, могут ли в России возникнуть протестные настроения, мы должны понимать, что происходящее в одной части России может никак не влиять на происходящее в другой. И если там где-то что-то начинается, ждать продолжения в других регионах можно очень долго.

В Беларуси же протестные выступления были совсем недавно. В 2020 году были волнения на фоне президентских выборов, в 2021 году тоже были подобные протесты, только в 2022 году было некоторое затишье, но у людей все равно там есть совсем свежий опыт протестных выступлений.

И ни в коем случае нельзя забывать про Чернобыль. Жители Беларуси и Украины очень сильно страдали в последние десятилетия из-за последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Эта катастрофа до сих пор остается для этих людей живой раной. По сути, эту рану начинают трогать, когда затеваются разговоры о размещении ядерного оружия в Беларуси.

Эта тема настолько болезненна, что она в самом деле может очень сильно взбудоражить общество. Настолько, что могут возникнуть новые волнения. Александру Лукашенко приходится это учитывать. И Путину тоже стоило бы иметь такие опасения.

Смотрите запись полной версии беседы!

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