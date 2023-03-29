Алаталу: Чернобыль остается для Беларуси живой раной, которую Путин начал трогать своими ядерными планами

И вот теперь, когда документ с таким предложением был поставлен на голосование, Беларусь вдруг не поддержала Россию в этом вопросе. В этом шаге можно различить определенную реакцию Минска на эту инициативу насчет размещения тактического ядерного оружия.

Также довольно любопытно, что все сообщения об этой инициативе Путина появились в прессе, а вот на сайте Кремля так про нее ничего и не написали. Обычно этот сайт всегда публикует информацию о важных решениях Путина, а в этот раз почему-то всем приходилось обращаться к другим источникам.

Вчера же глава МИДа России Сергей Лавров дал довольно любопытное интервью агентству ТАСС, то есть самому официальному медиаинструменту российской власти. В этом интервью Лавров самой главной проблемой России назвал ее отношения с США, упомянув приостановку членства России в договоре СНВ-3. Второй по важности проблемой России Лавров назвал ситуацию в Приднестровье.

Лаврова даже прямо спросили, не должна ли Россия как-то активнее вмешаться в эту ситуацию. Лавров давал довольно уклончивые ответы. И только после этого от официального агентства ТАСС последовал вопрос об Украине. То есть это выглядело так, что Кремль воспринимает войну в Украине только третьей по важности проблемой для России. После отношений с Вашингтоном, после ситуации в Молдове.