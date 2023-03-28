Злоупотребление властью: полицейского приговорили к условному сроку

Суд приговорил патрульного полицейского Пярнуского отделения полиции Пожела к двум годам тюрьмы условно с двухлетним испытательным сроком.

2 апреля прошлого года около четырех часов в центре Пярну 21-летний мужчина запрыгнул на капот стоявшего полицейского патруля, а затем убежал. Находившийся в автомобиле при исполнении служебных обязанностей Пожела принялся преследовать молодого человека на полицейском автомобиле и, чтобы остановить его, наехал на него в непосредственной близости от места происшествия. Затем Пожела без законных оснований лишил молодого человека свободы, использовал наручники и доставил его протрезвляться.

По словам Пожелы, это был несчастный случай и он надеялся проехать мимо пострадавшего, но тот внезапно выскочил вправо и оказался на пути автомобиля. Судебное расследование не нашло подтверждений этого утверждения.

Суд установил, что после того, как пострадавшего сбили, он не был агрессивным и не представлял опасности ни для себя, ни для окружающих. Молодой человек признал, что поступил глупо и необдуманно, когда сел на капот полицейской машины. Полиция не нашла в поведении пострадавшего признаков ни одного нарушения и не провела в его отношении никаких производственных действий.

По оценке суда, применение принуждения в отношении молодого человека не было оправданно, а с учетом произошедшего оно было непропорциональным. Кроме того, отсутствовала необходимость в том, чтобы надеть на него наручники и отвезти его протрезвляться.