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Надаль не знает, сыграет ли в Монте-Карло

rus.postimees.ee
Надаль не знает, сыграет ли в Монте-Карло
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Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль. Фото: CARL RECINE

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль рассказал, что не знает, когда вернется на корт после травмы бедра, пишет Sport.ua

«Не знаю, кто получил такую информацию, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать. Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок. Если бы я знал дату возвращения, то я бы ее назвал. Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность», – заявил Надаль.

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