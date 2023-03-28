Надаль не знает, сыграет ли в Монте-Карло

«Не знаю, кто получил такую информацию, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать. Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок. Если бы я знал дату возвращения, то я бы ее назвал. Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность», – заявил Надаль.