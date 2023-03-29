Юферева-Скуратовски: это не первый кризис в Центристской партии, мы должны стать госпримирителем!

На моей памяти это не первый серьезный кризис, который переживает Центристская партия. Предыдущий был также связан с внеочередным съездом, на котором с поста председателя был смещен Эдгар Сависаар и избран Юри Ратас.

Я считаю, что в то время смена председателя была вынужденным шагом, так как состояние здоровья Сависаара и долги партии требовали смены руководителя и конкретных решений. Но в глазах обычных людей и поклонников Железного Эдгара этот шаг был расценен как предательство и оскорбление.

Но ведь мало кто знает, что на самом деле происходило за закрытыми дверями. Сам Эдгар не хотел признавать, что он не может как раньше руководить партией, и не был готов расстаться с властью. Думаю, что это трагедия всех сильных и харизматичных людей, которые долгие годы были у власти и не готовы смириться с тем, что их позиции ослабли.

Поэтому мы все помним союз Сависаара и «Делового Таллинна», который во время предвыборной кампании на местных выборах 2017 года, по сути, объявил войну Центристской партии. Для наших избирателей все это стало очень горьким опытом, они не могли понять, почему вчерашние соратники и друзья по партии столь ожесточенно воюют друг с другом.