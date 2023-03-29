После не самого успешного выступления Центристской партии на выборах в парламент стало известно о планах провести центристов внеочередной съезд, в чем многими наблюдателями были различены признаки кризисной ситуации в партийных рядах. Депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски, однако, считает, что именно сейчас, в непростой исторический момент, у центристов имеются все шансы стать главной консолидирующей силой в эстонском обществе.
Юферева-Скуратовски: это не первый кризис в Центристской партии, мы должны стать госпримирителем!
На моей памяти это не первый серьезный кризис, который переживает Центристская партия. Предыдущий был также связан с внеочередным съездом, на котором с поста председателя был смещен Эдгар Сависаар и избран Юри Ратас.
Я считаю, что в то время смена председателя была вынужденным шагом, так как состояние здоровья Сависаара и долги партии требовали смены руководителя и конкретных решений. Но в глазах обычных людей и поклонников Железного Эдгара этот шаг был расценен как предательство и оскорбление.
Но ведь мало кто знает, что на самом деле происходило за закрытыми дверями. Сам Эдгар не хотел признавать, что он не может как раньше руководить партией, и не был готов расстаться с властью. Думаю, что это трагедия всех сильных и харизматичных людей, которые долгие годы были у власти и не готовы смириться с тем, что их позиции ослабли.
Поэтому мы все помним союз Сависаара и «Делового Таллинна», который во время предвыборной кампании на местных выборах 2017 года, по сути, объявил войну Центристской партии. Для наших избирателей все это стало очень горьким опытом, они не могли понять, почему вчерашние соратники и друзья по партии столь ожесточенно воюют друг с другом.
Именно поэтому многие сторонники центристов на выборах 2017 года вообще решили не участвовать в голосовании. Напомню, что на тех выборах Эдгар Сависаар получил личный мандат, но союз, в списке которого он баллотировался, не преодолел пятипроцентный барьер и не прошел в Таллиннское горсобрание.
Несмотря на то, что Центристской партии вновь удалось сохранить большинство мандатов в столичном горсобрании и показать достойный результат по всей Эстонии, решение финансовых вопросов партии сказывалось на эффективности работы организации. Забегая вперед, скажу, что сейчас проблемы региональных ячеек стоят особенно остро и требуют разрешения. Именно этими вопросами и придется в первую очередь заниматься очередному председателю партии, кто бы ни оказался на этом месте.
Коалиция – как механизм сдерживания непродуманных законов
Выборы в парламент 2019 года закончились победой Партии реформ, но Центристская партия сделала столь неожиданный ход, пригласив в коалицию партии EKRE и «Отечество», что шок испытали не только победившие реформисты, но и наши избиратели. После того, как стало понятно, что партнеры нормально работают и принимают решения, которые приносят людям пользу, ситуация, казалось бы, стабилизировалась.
Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, после завершения коалиции с консерваторами и «Отечеством» было бы разумнее оставаться в оппозиции, а не вступать в союз с реформистами. Но любой политик знает, что свои политические цели по-настоящему можно реализовывать лишь находясь в коалиции.
И была еще одна причина, почему нам нужно было находиться в коалициях: мы сдерживали целый ряд законопроектов, которые отличались абсолютной непродуманностью и только раскалывали общество.
Список таких законотворческих инициатив внушителен и вызывает у русскоязычного населения лишь страх и недоверие к властям: срочный перевод садов и школ на эстонский язык, удаление неугодной символики с фасадов зданий, лишение права на оружие граждан третьих стран и обладателей серых паспортов, обсуждение лишения права голоса на местных выборах неграждан и обладателей российского гражданства, назначение спецпредставителя в Ида-Вирумаа…
И все это на фоне войны в Украине, которая вызывает у людей очень разные мысли и эмоции, что не зависят от гражданства. Очевидно лишь одно - люди ждут, что их кто-то защитит!
Центристская партия в роли государственного примирителя
Во-первых, я думаю, что идеологически Центристская партия должна взять на себя роль государственного примирителя. Партии, стремящиеся сейчас во власть, не готовы осознать тот факт, что для успешного управления государством нужно считаться со всеми людьми, проживающими в Эстонии. Даже если у людей нет эстонского гражданства, если они не владеют эстонским языком и не разделяют официальную позицию по войне в Украине.
Людей надо не запугивать и не ущемлять в их правах, а разговаривать с ними, слушать и слышать их. И именно наша партия могла бы стать посредником между обычными людьми разных национальностей и политической элитой.
Во-вторых, Центристская партия должна сформировать четкую позицию по вопросу энергетической безопасности. Я убеждена, что параллельно с возобновляемыми источниками энергии надо продолжать развивать сланцевую энергетику с учетом безопасности для экологии. Поэтому наша партия могла бы разработать и вынести конкретные предложения правительству «как обеспечить энергетическую безопасность и доступные цены на энергоносители». Это особенно важно для региона Ида-Вирумаа, сохранения и создания новых рабочих мест.
В-третьих, Центристская партия должна стоять за изменение концепции системы образования, как на уровне школ, гимназий, так и вузов. Уже сейчас предприятия бьют тревогу: не хватает квалифицированных инженеров, людей с качественным техническим образованием. Эту реформу необходимо проводить в сотрудничестве с учеными и педагогами, а не отталкиваясь от политических лозунгов. С принятием закона о переводе школ на эстонский язык обучения проблемы системы образования будут нарастать как снежный ком.
Думаю, что реальная работа в этом направлении начнется после проведения внеочередного съезда.