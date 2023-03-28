Читатель: будут ли продлевать срок использования шипованной резины?

Как сообщил пресс-секретарь Транспортного департамента Эрки Варма, использование шипованных шин регулируется постановлением министра экономики и коммуникаций от 13 июня 2011 г. (№ 42 «Технические требования и требования к оборудованию автотранспортного средства и его прицепа»). «Там сказано, что шипованные шины могут использоваться на транспортном средстве с 15 октября по 31 марта. В порядке исключения, при наличии зимних дорожных и погодных условий, шипованная резина может использоваться с 1 октября по 30 апреля», – сказал он.

Варма также добавил, что в Транспортном департаменте рекомендуют следить за прогнозом погоды, учитывать свои потребности в поездках и на основании этих данных планировать замену шин.