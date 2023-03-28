Вт, 28.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ ДТП на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру

Андрес Тохвер
, журналист Virumaa Teataja
ДТП на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

В понедельник вечером около семи часов на 157-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль Mitsubishi ASX под управлением 64-летней женщины свернул перед автомобилем Peugeot под управлением 26-летней женщины. Скорая помощь осмотрела женщин, госпитализация никому не потребовалась.

Водители были трезвы и имели водительские удостоверения. Они договорились между собой, заказали буксир и связались со страховой компанией.

Ключевые слова
Наверх