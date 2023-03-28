По словам аналитика недвижимости Тыну Тоомпарка, цены на аренду квартир в Таллинне миновали пик и за последние месяцы стабилизировались.
Аналитик: цены на аренду квартир в Таллинне стабилизировались
По словам Тоомпарка, в феврале на портале kv.ee предлагалась 2721 съемная квартира по средней цене 13,5 еваро за квадратный метр. По сравнению с февралем прошлого года число арендных квартир выросло в Таллинне на 9,4 процента, а цена выросла на 5,5 процента.
Он добавил, что цены на аренду квартир уже четыре месяца удерживаются в районе 13,5 евро за квадратный метр. «Это на 1,2 евро ниже максимальной цены, достигнутой в августе прошлого года», - отметил Тоомпарк в опубликованном на объединяющем предприятия недвижимости сайте adaur.ee комментарии.
Предложение аренды квартир начало расти летом 2022 года, когда на рынок поступили новые квартиры, построенные в 2021 году и ранее, отметил Тоомпарк. Волна завершения строительства новых квартир к весне 2023 года спадает, что в свою очередь означает, что будет предлагаться меньше новых арендных квартир.