Аналитик: цены на аренду квартир в Таллинне стабилизировались

По словам Тоомпарка, в феврале на портале kv.ee предлагалась 2721 съемная квартира по средней цене 13,5 еваро за квадратный метр. По сравнению с февралем прошлого года число арендных квартир выросло в Таллинне на 9,4 процента, а цена выросла на 5,5 процента.

Он добавил, что цены на аренду квартир уже четыре месяца удерживаются в районе 13,5 евро за квадратный метр. «Это на 1,2 евро ниже максимальной цены, достигнутой в августе прошлого года», - отметил Тоомпарк в опубликованном на объединяющем предприятия недвижимости сайте adaur.ee комментарии.