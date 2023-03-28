Более 300 фехтовальщиков требуют отстранить россиян, эстонцев среди протестующих нет

Международная федерация фехтования (FIE) в начале марта объявила, что спортсмены из стран-агрессоров могут вернуться к международным соревнованиям с апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) также заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность вернуться к соревнованиям. Теперь в обе организации обратились сотни фехтовальщиков.

«FIE и МОК, не прислушиваясь к мнению спортсменов, позволили России и Беларуси вернуться к соревнованиям FIE, а также, предположительно, в России будет организован турнир. Это игнорирование позиции МОК по поводу того, что в России и Беларуси не будет проводиться никаких международных соревнований, и это еще раз показывает, что интересы России перевешивают голоса и права спортсменов, особенно представителей Украины", - говорится в совместном заявлении.

«Агрессия России нарушает не только нормы международного права, но и олимпийские ценности, в том числе мир, гармоничное развитие человечества, уважение человеческого достоинства и прав. Пока продолжается агрессивная война России, поддерживаемая Беларусью, спортсмены и официальные лица обеих стран должны быть исключены из мирового спорта. Глядя на последнюю эскалацию против народа Украины, не должно быть ни одной причины для реинтеграции России и Беларуси в мировой спорт», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что в Украине погибли 232 спортсмена, уничтожено 343 спортивных объекта, 40 000 спортсменов были вынуждены выехать за рубеж, а 140 000 молодых спортсменов не могут пользоваться спортивными сооружениями.

«FIE не выполняет свои обязательства по защите спортсменов, особенно украинских. Вы предпочли интересы России и Беларуси интересам спортсменов, особенно украинцев, и тем самым поддерживаете не тех людей, которых должна поддерживать организация. Эту ужасную и ничем не спровоцированную войну и нарушение олимпийского мира нельзя игнорировать или поощрять. Возвращение к нормальной ситуации было бы катастрофической ошибкой, и поэтому мы призываем вас сохранить в силе запрет на соревнования для российских и белорусских спортсменов», — заключается в обращении.

Обращение подписали многие лидеры мирового спорта. Среди них были, например, золотой призер Олимпийских игр в Токио Ли Кифер, золотой призер Олимпийских игр в Пекине и шестикратная чемпионка мира Ольга Харлан, трехкратный призер Олимпийских игр Александер Массиалас, трехкратная чемпионка Европы Ауриан Малло и чемпион мира 2014 года Макс Хартунг. Как упоминалось ранее, эстонцев среди них нет.