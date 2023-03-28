332 бывших и действующих фехтовальщика выступили с совместным заявлением, в котором требуют отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Ни один эстонский фехтовальщик не поставил своей подписи. На эту тему высказалась олимпийская чемпионка Катрина Лехис.
Не подписавшая петицию фехтовальщиков Лехис: я и без подписи поддерживаю украинских друзей
Не подписавшая петицию фехтовальщиков Лехис: я и без подписи поддерживаю украинских друзей
В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) объявила, что спортсмены из стран-агрессоров могут вернуться к международным соревнованиям с апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) также заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность вернуться к соревнованиям. Теперь в обе организации обратились сотни фехтовальщиков.
Хотя среди подписавших обращение не было эстонцев, олимпийская чемпионка и бронзовая медалистка Катрина Лехис решила прокомментировать ситуацию. Свое обращение она опубликовала в социальных сетях.
"С подписью или без, я поддерживаю своих украинских друзей! Я делала это словом и делом с самого начала, и я буду делать это впредь!» — сказала Лехис.