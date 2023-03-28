Не подписавшая петицию фехтовальщиков Лехис: я и без подписи поддерживаю украинских друзей

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) объявила, что спортсмены из стран-агрессоров могут вернуться к международным соревнованиям с апреля. Международный олимпийский комитет (МОК) также заявил, что российские и белорусские спортсмены должны иметь возможность вернуться к соревнованиям. Теперь в обе организации обратились сотни фехтовальщиков.

Хотя среди подписавших обращение не было эстонцев, олимпийская чемпионка и бронзовая медалистка Катрина Лехис решила прокомментировать ситуацию. Свое обращение она опубликовала в социальных сетях.