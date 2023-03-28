Секретные расходы, связанные с войной, съедают большую часть российского бюджета

Если с 24 марта этого года классифицированные расходы выросли до 2,4 трлн рублей, или почти в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то, по данным Bloomberg, расходы, связанные с социальной сферой, упали с 1,6 трлн рублей в прошлом году и до 1,3 трлн рублей в этом году. Первоначальный план на 2023 год предусматривает почти четверть скрытой части государственного бюджета.

«Увеличение засекреченных расходов показывает, что война становится все более и более дорогой для россиян. Логично предположить, что учитываются и расходы, понесенные на оккупированных территориях», - сказала независимый российский экономист Александра Суслина, имея в виду аннексированные в сентябре прошлого года части востока и юга Украины, которые украинские силы пообещали отбить.

Поскольку военные расходы России резко растут, по доле они уступают только государственным социальным программам. Однако секретность, окружающая одну из крупнейших статей расходов, говорит о масштабах военного бюджета и поддерживает обещание Путина не накладывать финансовые ограничения на военную деятельность. Ранее скрытые расходы были очень высокими в 2015 году (21%), после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году.

Согласно закону о бюджете России, президент определяет, какие секретные программы принимаются и как они финансируются. Поскольку законодатели обсуждают их на закрытых заседаниях, общественность не имеет никаких вариантов надзора.

Помимо скрытых денежных отчислений, связанных с войной, в этом году расходы на «национальную оборону» составили по состоянию на 24 марта 531 миллиард рублей, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. Еще 379 миллиардов рублей было потрачено на обеспечение безопасности и правопорядка.

Ранее Минфин России прогнозировал дефицит бюджета на этот год в размере 2,93 трлн рублей, но уже за первые два месяца года дефицит достиг 2,58 трлн рублей. Поэтому аналитики прогнозируют, что в этом году федеральный бюджет страны будет в минусе на 3-4 процента ВВП.