В социальных сетях появились видео и фотографии женщины, которая по ночам ходит по Пирита и проверяет двери чужих автомобилей. Из комментариев понятно, что некоторые жители района, оставившие на ночь двери своих автомобилей открытыми, лишаются ценных вещей, пишет Pealinn.
По Таллинну разгуливают преступники, которые крадут ценные вещи из автомобилей
По Таллинну разгуливают преступники, которые крадут ценные вещи из автомобилей
Конечно, эта проблема существует не только в Пирита. В этом году полиция Таллинна зарегистрировала более полусотни случаев краж из автомобилей.
«Последние два месяца особенно пристальное внимание мы уделяли районам Мустамяэ и Хааберсти. Главной целью воров были автобусы и фургоны с логотипами строительных компаний. Инструменты являются основной целью краж. Что тут скрывать - возможно, что воры это безработные или освобожденные из тюрьмы. Для некоторых воровство - это образ жизни», - сказал Райго Прантс, глава службы Пыхьяской префектуры.