По Таллинну разгуливают преступники, которые крадут ценные вещи из автомобилей

Конечно, эта проблема существует не только в Пирита. В этом году полиция Таллинна зарегистрировала более полусотни случаев краж из автомобилей.

«Последние два месяца особенно пристальное внимание мы уделяли районам Мустамяэ и Хааберсти. Главной целью воров были автобусы и фургоны с логотипами строительных компаний. Инструменты являются основной целью краж. Что тут скрывать - возможно, что воры это безработные или освобожденные из тюрьмы. Для некоторых воровство - это образ жизни», - сказал Райго Прантс, глава службы Пыхьяской префектуры.