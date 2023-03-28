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По Таллинну разгуливают преступники, которые крадут ценные вещи из автомобилей

rus.postimees.ee
По Таллинну разгуливают преступники, которые крадут ценные вещи из автомобилей
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Многоквартирные дома в Таллине. Фото иллюстративное.
Многоквартирные дома в Таллине. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Langovits

В социальных сетях появились видео и фотографии женщины, которая по ночам ходит по Пирита и проверяет двери чужих автомобилей. Из комментариев понятно, что некоторые жители района, оставившие на ночь двери своих автомобилей открытыми, лишаются ценных вещей, пишет Pealinn.

Конечно, эта проблема существует не только в Пирита. В этом году полиция Таллинна зарегистрировала более полусотни случаев краж из автомобилей.

«Последние два месяца особенно пристальное внимание мы уделяли районам Мустамяэ и Хааберсти. Главной целью воров были автобусы и фургоны с логотипами строительных компаний. Инструменты являются основной целью краж. Что тут скрывать - возможно, что воры это безработные или освобожденные из тюрьмы. Для некоторых воровство - это образ жизни», - сказал Райго Прантс, глава службы Пыхьяской префектуры.

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