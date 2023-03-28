На поддержку интеграции, в том числе адаптации, в эстонском обществе, в период с 2021 по 2027 год из средств Европейского социального фонда+ и в виде государственного софинансирования будет выделено 39,2 млн евро. Поддержка предназначена для изучения языка и развития гражданского образования, повышения конкурентоспособности, проведения программы адаптации, а также для информирования общественности по вопросам миграции, интеграции и адаптации.
На интеграцию и адаптацию будет направлено почти 40 миллионов евро
«Сегодня сплоченность общества, предотвращение разногласий между проживающими здесь народами и создание общей эстонской идентичности важнее, чем когда-либо. Это серьезная задача, поскольку в Эстонии проживает значительное количество людей разных национальностей и культурного происхождения, и их доля в общей численности населения выросла, в том числе, в связи с войной, которую Россия развязала в Украине», - сказала министр культуры Пирет Хартман.
«Процесс интеграции общества не происходит сам по себе, этой темой нужно заниматься изо дня в день. В период с 2023 по 2029 годы иностранные средства составят около 70% бюджета сферы интеграции и станут большим подспорьем в реализации различных видов деятельности, способствующих интеграции. Я хочу выразить признательность всем партнерам, в сотрудничестве с которыми были разработаны цели и критерии использования иностранных средств», - добавила она.
Около половины проживающих в Эстонии взрослых, родным языком которых не является эстонский, не владеют активно эстонским языком. Вследствие проблем, связанных с недостаточным знанием эстонского языка, люди с разным языковым и культурным происхождением, новые иммигранты и репатрианты в Эстонию могут оказаться в изоляции, что создаст препятствия для их участия на рынке труда и в обучении на протяжении всей жизни.
В 2021-2027 годах на деятельность, способствующую обучению эстонскому языку и продвижению гражданского образования, а также на повышение конкурентоспособности людей с разным языковым и культурным происхождением и репатриантам, из структурных средств Европейского Союза и в качестве государственного софинансирования будет выделено около 14 миллионов евро.
Кроме того, 15,5 миллиона евро будет предоставлено на проведение государственной программы адаптации «Settle in Estonia», направленной на повышение самостоятельности новых иммигрантов. В рамках программы адаптации иностранцам, недавно поселившимся в Эстонии, предлагается направленное на адаптацию в эстонском обществе обучение и возможность изучения эстонского языка на начальном уровне. 1,1 миллиона евро будет выделено на создание и реализацию решения по обмену данными, которое будет автоматически направлять новых иммигрантов, поселившихся в Эстонии, к участию в программе адаптации.
Одной из основных проблем в данной области является недостаточное развитие общего информационного поля, а также донесение актуальной и достоверной государственной информации до целевой аудитории. На информирование общественности по вопросам миграции, интеграции и адаптации будет выделено около 8,6 млн евро.
Реализацией мероприятий при поддержке структурных средств занимаются Министерство культуры и Фонд интеграции совместно с партнерами - Центром информационных технологий и развития Министерства внутренних дел (SMIT), Государственной канцелярией и Департаментом статистики.