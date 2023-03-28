На интеграцию и адаптацию будет направлено почти 40 миллионов евро

«Сегодня сплоченность общества, предотвращение разногласий между проживающими здесь народами и создание общей эстонской идентичности важнее, чем когда-либо. Это серьезная задача, поскольку в Эстонии проживает значительное количество людей разных национальностей и культурного происхождения, и их доля в общей численности населения выросла, в том числе, в связи с войной, которую Россия развязала в Украине», - сказала министр культуры Пирет Хартман.

«Процесс интеграции общества не происходит сам по себе, этой темой нужно заниматься изо дня в день. В период с 2023 по 2029 годы иностранные средства составят около 70% бюджета сферы интеграции и станут большим подспорьем в реализации различных видов деятельности, способствующих интеграции. Я хочу выразить признательность всем партнерам, в сотрудничестве с которыми были разработаны цели и критерии использования иностранных средств», - добавила она.

Около половины проживающих в Эстонии взрослых, родным языком которых не является эстонский, не владеют активно эстонским языком. Вследствие проблем, связанных с недостаточным знанием эстонского языка, люди с разным языковым и культурным происхождением, новые иммигранты и репатрианты в Эстонию могут оказаться в изоляции, что создаст препятствия для их участия на рынке труда и в обучении на протяжении всей жизни.