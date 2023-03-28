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Министр заменил врача чиновником в больничном совете

Марко Суурмяги
Министр заменил врача чиновником в больничном совете
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Крупнейшим мероприятием Вильяндиской больницы является строительство нового здания. Когда четыре года назад для этой цели были найдены, так сказать, евроденьги, предназначенные для семейных врачей, семейного врача Хельве Канси (слева) пригласили в совет. Теперь сменился инвестор, и в совет пришла представитель Министерства социальных дел Керсти Эснар.
Крупнейшим мероприятием Вильяндиской больницы является строительство нового здания. Когда четыре года назад для этой цели были найдены, так сказать, евроденьги, предназначенные для семейных врачей, семейного врача Хельве Канси (слева) пригласили в совет. Теперь сменился инвестор, и в совет пришла представитель Министерства социальных дел Керсти Эснар. Фото: Marko Saarm, Elmo Riig, Sotsiaalministeerium

В совет целевого учреждения Вильяндиской больницы, которое вместе с семейными врачами строит новую больницу-центр здоровья, больше не входит ни один семейный врач. Правда, после того, как Хельве Канси переехала на Хийумаа, одному семейному врачу предложили войти в совет, но он отказался, и тогда министр счел более важным ввести в совет представителя министерства.

Когда в октябре 2018 года Хельве Канси стала членом совета больницы, председатель совета Агрис Коппель сказал, что приглашение семейного врача в состав совета больницы не совсем обычное дело. Причиной тому послужило то, что больница Вильянди задалась целью создать единственную в Эстонии больницу, совмещенную с центром здоровья, что делается в сотрудничестве с семейными врачами. «Поэтому голос семейных врачей также важен в совете», – заявил Коппель четыре с половиной года назад. Теперь министр социальных дел Пеэп Петерсон больше не считает голос семейных врачей настолько важным.

Полномочия Хельве Канси как члена совета закончились в октябре прошлого года, и она покинула совет, потому что переехала на Хийумаа. «Совет обсуждал с доктором Канси возможности для продолжения ее членства, но по понятным причинам такое продолжение было невозможно», – сказал Агрис Коппель.

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