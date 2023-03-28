Министр заменил врача чиновником в больничном совете

Когда в октябре 2018 года Хельве Канси стала членом совета больницы, председатель совета Агрис Коппель сказал, что приглашение семейного врача в состав совета больницы не совсем обычное дело. Причиной тому послужило то, что больница Вильянди задалась целью создать единственную в Эстонии больницу, совмещенную с центром здоровья, что делается в сотрудничестве с семейными врачами. «Поэтому голос семейных врачей также важен в совете», – заявил Коппель четыре с половиной года назад. Теперь министр социальных дел Пеэп Петерсон больше не считает голос семейных врачей настолько важным.