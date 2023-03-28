Эксперты делятся тем, как путешественники могут сэкономить деньги, чтобы дорогой отдых не стал еще дороже из-за авиабилетов. Оказывается, по мнению консультантов по туризму, существует одно определенное время для бронирования путешествий, сообщил Express.
Эксперт по путешествиям рассказал, когда лучше всего покупать дешевые авиабилеты
Консультант по путешествиям Джеймс Чапман говорит, что лучше всего бронировать билеты как можно раньше. Он говорит, что чем раньше, тем лучше, особенно если речь идет о длительном перелете. Авиабилеты продаются по секциям, называемым классами, и каждый раз, когда в одном классе продается достаточно мест, они переходят в следующий класс, повышая цену билетов.
По оценкам Чапмана, основными факторами, влияющими на стоимость перелетов, являются обменные курсы валют и налоги. Он признает, что это не самый интересный ответ, но, по его опыту, изменение цен мало связано с днем недели, а больше - с состоянием экономики на момент бронирования билета.
Если только туристы не путешествуют в пик летнего сезона отпусков, цены на авиабилеты вряд ли вырастут ближе к дате поездки. Путешественникам следует бронировать билеты как можно раньше, поэтому было бы неплохо начать искать билеты сейчас, например, на Рождество.
Путешественники, ищущие дешевые авиабилеты, должны быть гибкими и готовыми попробовать направления, которые поначалу не вызывают особого интереса. На сайтах авиабилетов часто можно проверить, куда дешевле всего лететь на определенную дату.
При поиске рейсов Рина Каур, эксперт по туристическим предложениям, всегда рекомендует использовать различные сайты, на которых сравниваются цены на билеты. В большинстве случаев эти сайты также имеют эксклюзивные цены, которые они могут предложить путешественникам, купившим билеты через этот сайт. Сайты сравнения цен на авиабилеты также являются отличным местом для начала поиска билетов, так как они позволяют туристам быстро ознакомиться с ценами различных авиакомпаний.
Однако туристам следует быть осторожными при покупке билетов через третьих лиц, поскольку приобретаемые билеты могут содержать скрытые сборы. Некоторые сайты взимают с туристов дополнительную плату за изменение бронирования или отмену рейса, поэтому важно сначала проверить условия. Кроме того, сайты, предлагающие дешевые билеты, могут не включать плату за багаж в первоначальную стоимость, поэтому важно иметь это в виду.
Кроме того, Каур делится советами о том, как забронировать более дешевое жилье. Если турист ищет отель на таких сайтах, как Booking.com или Trivago, хороший прием - позвонить напрямую в отель и договориться о цене. Если турист скажет отелю, что видел конкретную цену на сайте, отель может предложить более низкую цену, так как это позволит ему сэкономить на комиссии за бронирование.