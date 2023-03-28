Эксперт по путешествиям рассказал, когда лучше всего покупать дешевые авиабилеты

Консультант по путешествиям Джеймс Чапман говорит, что лучше всего бронировать билеты как можно раньше. Он говорит, что чем раньше, тем лучше, особенно если речь идет о длительном перелете. Авиабилеты продаются по секциям, называемым классами, и каждый раз, когда в одном классе продается достаточно мест, они переходят в следующий класс, повышая цену билетов.

По оценкам Чапмана, основными факторами, влияющими на стоимость перелетов, являются обменные курсы валют и налоги. Он признает, что это не самый интересный ответ, но, по его опыту, изменение цен мало связано с днем недели, а больше - с состоянием экономики на момент бронирования билета.

Если только туристы не путешествуют в пик летнего сезона отпусков, цены на авиабилеты вряд ли вырастут ближе к дате поездки. Путешественникам следует бронировать билеты как можно раньше, поэтому было бы неплохо начать искать билеты сейчас, например, на Рождество.

Путешественники, ищущие дешевые авиабилеты, должны быть гибкими и готовыми попробовать направления, которые поначалу не вызывают особого интереса. На сайтах авиабилетов часто можно проверить, куда дешевле всего лететь на определенную дату.