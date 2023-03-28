ГАЛЕРЕЯ ⟩ Озеро затопило набережную, пешеходы и спортсмены вынуждены ходить в обход

Мерная линейка, установленная на мосту Роозисааре в Выру, показывает, что уровень воды в озере значительно превысил красную черту: 69,7 метра по сравнению с уровнем моря. Во вторник днем ​​уровень воды приблизился к отметке 70,1 метра.

Дорожки вдоль пляжа и прогулочная зона в нескольких местах были покрыты водой более чем на десять сантиметров, что вынуждало пешеходов и спортсменов, пришедших на пляж, идти в обход.