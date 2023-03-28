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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Озеро затопило набережную, пешеходы и спортсмены вынуждены ходить в обход

Томи Салувеэр
, репортер
Озеро затопило набережную, пешеходы и спортсмены вынуждены ходить в обход
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Фото: Tomi Saluveer/Lõuna-Eesti Postimees

Озеро Тамула затопило набережную и дорожки. Весеннее половодье подняло уровень воды в озере примерно на сорок сантиметров выше нормы.

Мерная линейка, установленная на мосту Роозисааре в Выру, показывает, что уровень воды в озере значительно превысил красную черту: 69,7 метра по сравнению с уровнем моря. Во вторник днем ​​уровень воды приблизился к отметке 70,1 метра.

Дорожки вдоль пляжа и прогулочная зона в нескольких местах были покрыты водой более чем на десять сантиметров, что вынуждало пешеходов и спортсменов, пришедших на пляж, идти в обход.

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