Озеро Тамула затопило набережную и дорожки. Весеннее половодье подняло уровень воды в озере примерно на сорок сантиметров выше нормы.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Озеро затопило набережную, пешеходы и спортсмены вынуждены ходить в обход
Озеро затопило набережную, пешеходы и спортсмены вынуждены ходить в обход
Мерная линейка, установленная на мосту Роозисааре в Выру, показывает, что уровень воды в озере значительно превысил красную черту: 69,7 метра по сравнению с уровнем моря. Во вторник днем уровень воды приблизился к отметке 70,1 метра.
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